«Богиня спустилась с небес»: Рената Литвинова прогулялась в шикарном платье по метро

Конечно, поклонников актрисы такой яркий образ не оставил равнодушными. «Ну Богиня же!», «Невероятная красота!», «Богиня спустилась с небес в подземелье», «Волшебная», «Роскошная», «Ходили бы все так в метро», «Вы безумно красивая», «Рената, вы прекрасная», «Вы на спорте? Фигура огонь», «Самая красивая в мире Рената», «Самая красивая женщина в метро!», «Невероятная», «Рай перфекциониста», «Красивая женщина красива во всем», «Дворец и вы в нем королева!», «Даже мраморные колонны метрополитена готовы пасть к ногам!», «Шикарная!!! И даже метро по-другому заиграло!», «Кошечка!», «Шикарно», — пишут они комплименты в многочисленных комментариях.

Кстати, недавно был назван очень простой способ почувствовать себя сексуальнее, которым пользуются и звезды. В том числе и Рената Литвинова.