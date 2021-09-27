Модель Катрин Барк — о стеклах в туфлях, гонорарах и особенностях модного бизнеса в Азии

Passion.ru: Катрин, вы уже покорили мировой модный Олимп, ваша история успеха похожа на сказку о Золушке. Вы — девочка из небольшого сибирского города, которая стала юной «Мисс Мира», а затем завоевала еще десяток профессиональных наград. Расскажите, каким было ваше детство?

Катрин Барк: Я была самым обычным ребенком, играла во дворе до самой ночи и бежала сломя голову, услышав мамино: «Катя, домой!». Компьютеров у нас тогда ни у кого не было, не то, что интернет-подключения, поэтому все свободное время занимали дочки-матери и прятки. Правда, уже в четырехлетнем возрасте родители меня отдали в модельную школу. Так что можно сказать, я в моделинге с пеленок, а о конкурсах красоты знаю, пожалуй, больше чем всё. В моей жизни их было не менее ста.

Passion.ru: Вы всегда мечтали быть моделью?

Катрин Барк: В детстве я об этом и не думала. А когда в 14 лет попала в модельное агентство, увидела, как девочки летают по всему миру, зарабатывают на Dior и Chanel и подписывают с мировыми брендами контракты, то я поставила себе цель — быть успешной моделью и начала идти к ее реализации.

Passion.ru: Как вы попали в модельное агентство? Расскажите про первый кастинг.

Катрин Барк: Я отучилась полгода в модельной школе и полетела по контракту в Японию. Я тогда на английском говорила с трудом и очень нервничала всю дорогу. В аэропорту города Осака меня встретил водитель и отвез на локацию, где кроме меня было еще не менее 50 моделей.