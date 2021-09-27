Модель Катрин Барк — о стеклах в туфлях, гонорарах и особенностях модного бизнеса в Азии

Модель Катрин Барк — о стеклах в туфлях, гонорарах и особенностях модного бизнеса в АзииЭксклюзивное интервью для Passion.ru.
Passion.ru: Катрин, вы уже покорили мировой модный Олимп, ваша история успеха похожа на сказку о Золушке. Вы — девочка из небольшого сибирского города, которая стала юной «Мисс Мира», а затем завоевала еще десяток профессиональных наград. Расскажите, каким было ваше детство?
Катрин Барк: Я была самым обычным ребенком, играла во дворе до самой ночи и бежала сломя голову, услышав мамино: «Катя, домой!». Компьютеров у нас тогда ни у кого не было, не то, что интернет-подключения, поэтому все свободное время занимали дочки-матери и прятки. Правда, уже в четырехлетнем возрасте родители меня отдали в модельную школу. Так что можно сказать, я в моделинге с пеленок, а о конкурсах красоты знаю, пожалуй, больше чем всё. В моей жизни их было не менее ста.
Passion.ru: Вы всегда мечтали быть моделью?
Катрин Барк: В детстве я об этом и не думала. А когда в 14 лет попала в модельное агентство, увидела, как девочки летают по всему миру, зарабатывают на Dior и Chanel и подписывают с мировыми брендами контракты, то я поставила себе цель — быть успешной моделью и начала идти к ее реализации.
Passion.ru: Как вы попали в модельное агентство? Расскажите про первый кастинг.
Катрин Барк: Я отучилась полгода в модельной школе и полетела по контракту в Японию. Я тогда на английском говорила с трудом и очень нервничала всю дорогу. В аэропорту города Осака меня встретил водитель и отвез на локацию, где кроме меня было еще не менее 50 моделей.
Фото: Instagram @katrin.bark
Passion.ru: Вас поддерживали родители, когда вы решили «перевести» моделинг из своего хобби в профессию?
Катрин Барк: Более чем! Особенно папа. Он всегда говорил, что очень важно быть самостоятельной и не бояться ответственности, поэтому, когда я полетела одна в Японию, был во мне уверен, доверял и знал, что я не растеряюсь.
Passion.ru: На что вы потратили свой первый гонорар?
Катрин Барк: В первой поездке я заработала 4 тысячи долларов и, вернувшись домой, потратила все деньги в первый же день. Я купила мебель в свою комнату, одежду, учебные принадлежности и подарки своим родным.
Passion.ru: Как отнеслись одноклассники и друзья к тому, что вы завоевали титул юной «Мисс Мира», а затем — и «Мисс Вселенной»?
Катрин Барк: Конечно, все были рады! По крайней мере, настоящие друзья. Таких, к слову, было не так уж и много.
Passion.ru: А как насчет комплексов?
Катрин Барк: Я всегда была уверена в себе и со временем все больше убеждалась в том, что не зря. Чем больше конкурсов я выигрывала и чем более успешной становилась как модель, тем больше уверенности было в себе и своих силах. Сначала это были просто амбиции, которые выросли в ощутимые результаты.
Фото: Instagram @katrin.bark
Passion.ru: Модная индустрия считается одной из самых жестоких, говорят, конкуренция, как в балетных труппах. Расскажите об изнанке. Что для вас в профессии самое сложное?
Катрин Барк: Я на своем пути не встречала жестокости среди моделей по отношению друг к другу, не было никаких историй с подкидыванием стекол в туфли. Но все же эмоционально и физически бывает очень тяжело — мы часто работаем без выходных по 10-12 часов в день, бывает и так, что нет времени даже на сон. Съемки могут проходить в разных городах, до которых еще нужно лететь, а потом быть красивой, свежей и улыбаться нон-стоп в течение 10 часов.
Passion.ru: Расскажите, что вы делаете, чтобы поддерживать себя в форме? Диеты? Дни и ночи в спортзале?
Катрин Барк: Мне повезло: я высокая, в родителей. Но и, конечно, стараюсь правильно и сбалансированно питаться. В целом обхожусь без жестких ограничений и строгих диет. Если честно, ем, что хочу, но стараюсь воздерживаться от сладкого и мучного.
Passion.ru: Как в модном мире относятся ко всемирному увлечению улучшайзингом? Силиконовая грудь, увеличение губ, пластика — это часть моделинга или все же нет?
Катрин Барк: В модельном мире, наоборот, приветствуется максимально естественная красота. На кастинге даже просят обходиться минимальным макияжем — легкий тон, никаких наращенных ресниц и накрашенных ногтей. Но в целом, конечно, точечную коррекцию модели делают — кто-то грудь, а кто-то губы, но это не мешает им продолжать работать по контрактам.
Passion.ru: Как вы думаете, почему моделей стали сравнивать с девушками из эскорта?
Катрин Барк: Я думаю, так получилось, потому что большинство эскортниц не афишируют свой род деятельности и называют себя моделями.
Фото: Instagram @katrin.bark
Passion.ru: Вы никогда не думали об участии в проекте, типа «Ты — топ-модель»? Как в целом относитесь к подобным шоу?
Катрин Барк: В целом, конечно, хотела, но серьезно об этом не задумывалась. Карьера, заключение контрактов с брендами, практика всегда были для меня важнее медийности. Но в будущем я не исключаю такой возможности.
Passion.ru: Вы работали моделью и в Европе, и в России, расскажите, в чем главные различия?
Катрин Барк: В Азию модели летят в основном для того, чтобы заработать деньги, так как концентрация модных брендов на квадратный метр (их тысячи на таких сайтах, как AliExpress, Alibaba, Taobao) там чрезвычайно высока, как и спрос на моделей с европеоидной внешностью. Европа — это высокая мода, там заработать сложнее. Если повезет, то можно выйти и на неплохой гонорар, но в основном это получается у одной девушки из тысячи.
К слову, про гонорар — это очень индивидуально. Может получиться так, что начинающая модель заработает сразу 10-20 тысяч долларов, а девочка с опытом попадет не в свой сезон и заработает совсем мало. Допустим, модель — брюнетка, а нужны блондинки, в таком случае первая даже со своим большим опытом заработает всего 1-2 тысячи долларов.
В основном так: начинающая манекенщица может заработать от 0 до 5 тысяч долларов, модель с опытом — от 10 тысяч до 30-40 тысяч долларов за поездку. К тому же везде цены разные и все зависит от того, куда модель отправляется, на какой срок и в какой сезон.
Passion.ru: Как модели получить контракт за границей?
Катрин Барк: Девочке, которая хочет начать карьеру модели и улететь за границу, в первую очередь нужно найти хорошее материнское агентство. Именно оно потом будет отправлять ее в другие страны и помогать заключать контракты. Второе — нужно обязательно пройти обучение в своем агентстве, чтобы получить определенные навыки: модельный этикет, позинг и искусство дефиле.
Фото: Instagram @katrin.bark
Passion.ru: Какие требования обязаны соблюдать модели? И какими качествами они должны обладать, чтобы добиться успеха?
Катрин Барк: Главные требования — поддерживать фигуру в рамках нужных параметров, следить за кожей лица и тела и контролировать нормальное состояние всего организма, то есть быть здоровой и не болеть.
Помимо внешних данных модель должна обладать уверенностью в себе, коммуникабельностью и умением общаться. Характер, харизма, энергетика, внутренний стержень — это, безусловно, то, что помогает каждой выделяться на кастинге и достигать новых карьерных высот.
В поездках важно не опаздывать на работу, вести себя достойно, культурно, выполнять то, что требует клиент. Несовершеннолетним моделям запрещается ходить по ночным клубам, употреблять алкоголь, курить и так далее.
Passion.ru: Во всем мире сейчас тренд на эксклюзивность, непохожесть и индивидуальность, а как в нашей стране относятся к моделям, которые далеки от привычных стандартов?
Катрин Барк: Внешняя эксклюзивность допустима только у некоторых брендов, например, Gucci. В основном брендам важно, чтобы модель выделялась своей подачей, харизмой и мимикой. В последние годы популярен бодипозитив и другие сезонные тренды, но это все очень локально.
Passion.ru: Как вы думаете, эпоха супермоделей, таких как Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, ушла в прошлое?
Катрин Барк: Как я уже говорила ранее, некоторые бренды установили свои стандарты красоты, поэтому стало больше разнообразия. Но тренд на классическую модельную внешность никуда не ушел, яркий тому пример — Ирина Шейк.
Фото: Instagram @katrin.bark
Нестандартная красота была частично популярна в 80-е и 90-е, например, Кейт Мосс. Она отличалась необычной внешностью и стилем, чем способствовала созданию нового тренда на «героиновый шик».
Passion.ru: Какая она — супермодель сегодняшнего дня?
Катрин Барк: В большей степени это модель, подходящая под классические стандарты красоты с элементами небольшой эксклюзивности, будь то разрез глаз или особая мимика лица. Плюс, несомненно, харизма и мощная энергетика, отличающие девушку от ее конкуренток.
Passion.ru: С какими брендами или дизайнерами вы хотели бы поработать?
Катрин Барк: В будущем я бы хотела работать с такими популярными Домами мод, как Dior и Chanel — стиль и концепция этих брендов близки мне по духу и соответствуют моему представлению об идеальной женственности.
Passion.ru: Вы сейчас счастливы?
Катрин Барк: Да, сейчас я счастлива. В моей жизни есть любимый мужчина, семья, друзья, любимое дело. Для меня это и есть счастье.
Фото: Instagram @katrin.bark