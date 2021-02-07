Можно ли заниматься спортом после увеличения груди: развенчиваем главные мифы
У девушек со спортивной фигурой всегда маленькая грудь. Регулярные занятия спортом приводят к снижению количества подкожно-жировой клетчатки в организме, а грудь состоит из жировой ткани, которая окружает молочную железу. Поэтому когда женщина худеет, бюст заметно уменьшается, и это удобно для спорта. Профессиональные спортсменки нередко прибегают к операции по уменьшению объема груди, чтобы она не мешала тренировкам.
Миф 1. Увеличить грудь нельзя — придется попрощаться с тренировками
Это не совсем верно. Если грудные имплантаты правильно расположены и подобран адекватный размер, они никак не помешают занятиям спортом.
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Миф 2. Увеличение груди для спортсменки отличается от операции для обычной женщины
Нет, операция проводится в точности такая же. Есть два способа установки грудного импланта: под молочную железу и под грудные мышцы. Хирург выбирает тот или иной метод в зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей пациента. Есть мнение, что девушкам, занимающимся спортом, нельзя ставить имплантаты под мышцы грудной клетки. Но при правильно подобранном объеме и форме имплантата получается отличный результат. Верхний край имплантата прячется под мышцу, а под нижним краем формируется так называемая «ступенька» из тканей, которая не дает имплантату опуститься вниз. В процессе заживания вокруг имплантата образуется фиброзная ткань. При установке под молочную железу велик риск уплотнения фиброзной ткани из-за частых физических нагрузок. В таком случае грудь выглядит слишком плотной, результат получается неестественный.
Фото: depositphotos
Миф 3. После операции нельзя тренироваться
В течение месяца после операции нельзя заниматься вообще никаким спортом. Через месяц можно потихоньку добавлять функциональные нагрузки: бег, плавание, приседания без веса. Спустя три месяца можно давать легкую нагрузку на верхний плечевой пояс, добавлять в тренировки упражнения с небольшим весом. И только через полгода можно снова заниматься в обычном режиме и давать нагрузку на грудные мышцы.
Миф 4. Заниматься спортом после реабилитации можно без ограничений
Все упражнения, в которых задействованы мышцы плечевого пояса, можно начинать делать только с персональным тренером, который знает, какие группы мышц включает то или иное упражнение, как распределяется нагрузка в зоне операции и будет следить за правильностью их выполнения. В противном случае возможны смещения имплантата.
Важно отметить, что во время операции хирурги применяют методику, которая минимизирует риск анимационного искажения груди — когда женщина напрягает мышцы, и они как бы вдавливаются в имплантат. Не рекомендованы и занятия на фитболе на пресс, потому прямые мышцы живота крепятся выше ребер и тоже находятся в зоне операции, из-за этого может произойти небольшое смещение имплантов.
Фото: depositphotos
«В мире на сегодня увеличение груди — самая востребованная пластическая операция. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в 2019 году всего их было сделано около 1,8 миллиона. В том числе в нашей стране было сделано около 125 тысяч операций по коррекции груди, и увеличение молочных желез составило более половины от общего количества».
Важные нюансы занятий спортом после маммопластики
В идеале врач, пациентка и тренер должны находиться на связи, в диалоге. Это очень важно, чтобы женщина не начала выстраивать собственную программу занятий. Это может иметь негативные последствия, а если есть взаимодействие всех сторон, то спорт не повредит.
Часто можно услышать вопрос, разрешено ли посещать баню. Лучше не делать этого в течение месяца, потому что внутри оперированной полости еще идет некоторое пропотевание внутри. Кроме того, в бане придется снять компрессионное белье, а его рекомендуется носить в течение месяца, чтобы не было этой остаточной полости.
Фото: depositphotos
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