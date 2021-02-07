Можно ли заниматься спортом после увеличения груди: развенчиваем главные мифы

У девушек со спортивной фигурой всегда маленькая грудь. Регулярные занятия спортом приводят к снижению количества подкожно-жировой клетчатки в организме, а грудь состоит из жировой ткани, которая окружает молочную железу. Поэтому когда женщина худеет, бюст заметно уменьшается, и это удобно для спорта. Профессиональные спортсменки нередко прибегают к операции по уменьшению объема груди, чтобы она не мешала тренировкам.

Миф 1. Увеличить грудь нельзя — придется попрощаться с тренировками

Это не совсем верно. Если грудные имплантаты правильно расположены и подобран адекватный размер, они никак не помешают занятиям спортом.