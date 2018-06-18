Эволюция красоты: как менялись представления об идеальной женской фигуре за 100 лет

1910-е года
«Девушка Гибсона» - первый американский стандарт женской красоты, растиражированный СМИ. Дама должна была быть худа, обладать узкой талией, большой грудью и широкими бедрами. Силуэт "песочные часы" в те времена создавался корсетом. Длинные шеи, большие глаза лани и высокие прически - вот, что вы бы увидели, если бы оторвали взгяд от неестественно тонкой талии.
1920-е года.
Раз и навсегда оставив позади S-образный корсет, девушки времен сухого закона решили кардинально поменять курс красоты. Никаких соблазнительных изгибов. Андрогинная фигура, плоская грудь и мальчишеский образ - перед вами самая желанная девушка эпохи вечеринок в стиле "ВЕликий Гэтсби". Это была битва между женским началом и властвующим в то время модернизмом.
1930-е года
Эталонный образ «девушки-подростка» просуществовал недолго. Ему на смену в 30-х годах вновь пришли красивые изгибы, тонкая талия и большая грудь. Под влиянием голливудских звезд представительницы прекрасного пола старались подчеркнуть под новыми обтягивающими тело нарядами свои достоинства, и тут уж андрогинным девочкам пришлось несладко.
1940-е года.
Отголоски Второй мировой войны не могли обойти стороной женскую красоту. Девушкам пришлось разделить тягости войны с мужчинами, попутно оберегая свою жизнь и честь. Естественно это повлияло и на внешний вид. В 40-е преобладали большие плечи, плотная фигура, женская сила считалась привлекательной.
Ситуация в разных частях света существенно разнилась. Если американские и английские красотки еще задумывались о красоте и внешнем виде, то вот дамам континентальной Европы пришлось несладко. Про фигуру они и не думали, главной задачей было скрыть привлекательные формы за несколькими слоями объемной одежды. Это была необходимая жертва на алтаре безопасности. Намек на сексуальность грозил насилием со стороны вражеских солдат.