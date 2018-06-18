Эволюция красоты: как менялись представления об идеальной женской фигуре за 100 лет

Отголоски Второй мировой войны не могли обойти стороной женскую красоту. Девушкам пришлось разделить тягости войны с мужчинами, попутно оберегая свою жизнь и честь. Естественно это повлияло и на внешний вид. В 40-е преобладали большие плечи, плотная фигура, женская сила считалась привлекательной.

Ситуация в разных частях света существенно разнилась. Если американские и английские красотки еще задумывались о красоте и внешнем виде, то вот дамам континентальной Европы пришлось несладко. Про фигуру они и не думали, главной задачей было скрыть привлекательные формы за несколькими слоями объемной одежды. Это была необходимая жертва на алтаре безопасности. Намек на сексуальность грозил насилием со стороны вражеских солдат.