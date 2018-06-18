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Эволюция красоты: как менялись представления об идеальной женской фигуре за 100 лет

Все мы знаем, что мода скоротечна: как оказалось, даже эталоны красоты держатся на пьедестале не слишком долго. От силы лет 10, если быть точными. Мы собрали краткий путеводитель по стандартам красоты женского тела за последнее столетие. Как элегантных «Девушек Гибсона» сменили Ким Кардашьян и Анна Квитко — в нашем материале!
1910-е года

«Девушка Гибсона» - первый американский стандарт женской красоты, растиражированный СМИ. Дама должна была быть худа, обладать узкой талией, большой грудью и широкими бедрами. Силуэт "песочные часы" в те времена создавался корсетом. Длинные шеи, большие глаза лани и высокие прически - вот, что вы бы увидели, если бы оторвали взгяд от неестественно тонкой талии.

1920-е года.

Раз и навсегда оставив позади S-образный корсет, девушки времен сухого закона решили кардинально поменять курс красоты. Никаких соблазнительных изгибов. Андрогинная фигура, плоская грудь и мальчишеский образ - перед вами самая желанная девушка эпохи вечеринок в стиле "ВЕликий Гэтсби". Это была битва между женским началом и властвующим в то время модернизмом.

Анита Лус - американская писательница

1930-е года

Эталонный образ «девушки-подростка» просуществовал недолго. Ему на смену в 30-х годах вновь пришли красивые изгибы, тонкая талия и большая грудь. Под влиянием голливудских звезд представительницы прекрасного пола старались подчеркнуть под новыми обтягивающими тело нарядами свои достоинства, и тут уж андрогинным девочкам пришлось несладко.

Джин Харлоу (американская актриса) и Долорес дель Рио (мексиканская актриса)

1940-е года.

Отголоски Второй мировой войны не могли обойти стороной женскую красоту. Девушкам пришлось разделить тягости войны с мужчинами, попутно оберегая свою жизнь и честь. Естественно это повлияло и на внешний вид. В 40-е преобладали большие плечи, плотная фигура, женская сила считалась привлекательной.

Ситуация в разных частях света существенно разнилась. Если американские и английские красотки еще задумывались о красоте и внешнем виде, то вот дамам континентальной Европы пришлось несладко. Про фигуру они и не думали, главной задачей было скрыть привлекательные формы за несколькими слоями объемной одежды. Это была необходимая жертва на алтаре безопасности. Намек на сексуальность грозил насилием со стороны вражеских солдат.

Бэтти Грэйбл (американская актриса, танцовщица и певица) и Любовь Орлова (советская актриса театра и кино, певица, танцовщица)

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