Модные тренды, техники и 5 правил красивого и правильного увеличения губ

Правило 1. Выбирайте проверенного специалиста

Мы живем в эпоху информационного бума, и сейчас можно получить сертификат о прохождении курсов инъекционных методик даже онлайн не выходя из дома. О таких «специалистах» мы даже не будем говорить. Дерматокосметолог, которому вы доверите свои губы, должен быть грамотным, хорошо знать анатомию именно губ и иметь большой опыт работы с этой зоной и соответствующими препаратами.

На что обязательно нужно обратить внимание при выборе специалиста?

Наличие медицинского образования.

Работа в крупном, известном центре косметологии или клинике.

Большое количество подтвержденных отзывов клиентов.

Сертификаты о прохождении обучения работе именно на тех препаратах, которые будут использованы для инъекций.

Интересный факт: лучшие дерматокосметологи часто работают в связке с пластическими хирургами.

Правило 2. Выбирайте дорогой, качественный препарат для инъекций

Чтобы в результате получились красивые объемные губы, препараты для инъекции должны быть не неизвестного происхождения, без опознавательных знаков и информации о производителе, а проверенных брендов, дорогостоящие. Хорошие препараты, как и сама процедура, не могут стоить дешево. Самые распространенные и достойные доверия бренды — Juvederm и Belotero. При разработке этих препаратов в приоритет ставится безопасность пациента, поэтому сведен к минимуму риск возникновения осложнений. Запомните, чем дешевле препарат был использован для инъекции, тем выше риск образования фиброза. Фиброз — это разрастание соединительной ткани, которое возникает из-за воспаления. Проще говоря, в губах возникают уплотнения (шишки, комочки, шарики) и рубцы. Также могут появиться деформации губ, отеки, бугристость, истончение кожи. Все эти образования портят внешний вид, а для их устранения необходимо хирургическое вмешательство.