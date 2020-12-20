Модные тренды, техники и 5 правил красивого и правильного увеличения губ
Правило 1. Выбирайте проверенного специалиста
Мы живем в эпоху информационного бума, и сейчас можно получить сертификат о прохождении курсов инъекционных методик даже онлайн не выходя из дома. О таких «специалистах» мы даже не будем говорить. Дерматокосметолог, которому вы доверите свои губы, должен быть грамотным, хорошо знать анатомию именно губ и иметь большой опыт работы с этой зоной и соответствующими препаратами.
На что обязательно нужно обратить внимание при выборе специалиста?
Наличие медицинского образования.
Работа в крупном, известном центре косметологии или клинике.
Большое количество подтвержденных отзывов клиентов.
Сертификаты о прохождении обучения работе именно на тех препаратах, которые будут использованы для инъекций.
Интересный факт: лучшие дерматокосметологи часто работают в связке с пластическими хирургами.
Правило 2. Выбирайте дорогой, качественный препарат для инъекций
Чтобы в результате получились красивые объемные губы, препараты для инъекции должны быть не неизвестного происхождения, без опознавательных знаков и информации о производителе, а проверенных брендов, дорогостоящие. Хорошие препараты, как и сама процедура, не могут стоить дешево. Самые распространенные и достойные доверия бренды — Juvederm и Belotero. При разработке этих препаратов в приоритет ставится безопасность пациента, поэтому сведен к минимуму риск возникновения осложнений. Запомните, чем дешевле препарат был использован для инъекции, тем выше риск образования фиброза. Фиброз — это разрастание соединительной ткани, которое возникает из-за воспаления. Проще говоря, в губах возникают уплотнения (шишки, комочки, шарики) и рубцы. Также могут появиться деформации губ, отеки, бугристость, истончение кожи. Все эти образования портят внешний вид, а для их устранения необходимо хирургическое вмешательство.
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Правило 3. Выбирайте подходящую именно вам методику
Инъекционная коррекция формы и объема губ дает довольно деликатный эффект средней продолжительности, на 9-12 месяцев.
Для долговременных и радикальных изменений придется прибегнуть к хирургическому вмешательству.
Операция булхорн поднимает область купидоновой складки верхней губы, делая ее более пухлой и как бы слегка вывернутой наружу. Делаются разрезы под носом, удаляется излишек кожи, за счет чего губа приподнимается, подшиваются мышцы.
Липофилинг губ позволяет сформировать объемные, выдающиеся губы, используя собственную жировую ткань пациента, обработанную особым образом. Результат сохраняется практически на всю жизнь, при необходимости можно добавить объем еще одной такой процедурой.
Имплантация кожно-дермального лоскута предполагает удаление участка кожи в другом месте тела, его специальную обработку и последующее введение этой дермы в мягкие ткани губ. Так можно скорректировать и объем, и форму губ. Результат сохраняется на всю жизнь.
Правило 4. Только реалистичные ожидания!
Подходите к увеличению губ без несбыточных мечтаний.
Инъекционные методики не дадут огромного объема на всю жизнь — филлеры окончательно рассасываются через год.
Инъекции позиционируются как безопасная процедура, но всегда есть риск индивидуальной реакции на препарат и возникновения осложнений: фиброза, некроза, эмболии, воспаления.
Во введении филлеров нужно знать меру. При значительном изменении анатомии губ, например, как при губах-«свистке», их обладательница будет часто прикусывать слизистую в одном и том же месте, и могут образоваться подкожные рубцы, которые придется удалять хирургически.
При хирургическом изменении формы губ тоже могут быть разные последствия.
После проведения операции булхорн со временем образуются рубцы от сделанных под носом надрезов, и никакая лазерная шлифовка не избавляет от них. Кстати, так же происходит после ринопластики, если надрезы были сделаны не совсем корректно.
После липофилинга риск образования фиброза и жировых кист гораздо выше, чем при инъекциях.
Фото: pexels
В случае с имплантацией дермы велика вероятность образования очень плотного фиброза в тканях губ.
Правило 5. Следите за тенденциями бьюти-индустрии За последние годы некоторые тренды на увеличение губ, к счастью, совсем вышли из моды. Среди них:
Губы бантиком, неестественная форма, которую после увеличения «дорисовывали» перманентным макияжем
Губы-«свисток», с большим заломом наверху, чтобы рот всегда был слегка приоткрыт и были немного видны передние зубы. Сейчас пациенты стремятся к естественному результату, когда незаметно, что природные данные были как-то изменены. Мы увеличиваем губы аккуратно, деликатно, стремясь к изящным объемам, сохраняя красивый природный контур губ.
Идеальные губы: какие они сегодня
Если вы идете на прием к врачу-косметологу с коллекцией фотографий из популярных соцсетей с просьбой сделать такие же губы, как на фото, это, скажем так, не очень хорошая идея. Ведь немаловажно понимать, что форма и объем должны подходить именно вашему лицу. Сейчас в моде пышные губы, когда высота верхней губы равна высоте нижней губы. Однако такая форма далеко не всем подходит и порой выглядит комично. Принципы «золотого сечения» описывают пропорции, которые способствуют красоте и привлекательности. Один из главных постулатов — соотношение высоты верхней губы к нижней по вертикали должно составлять 1:1,6. Идеальными также считаются губы с четким контуром, хорошо обозначенным рельефом колонн фильтрума и «арки купидона».
Очень важно не лишать лицо индивидуальности, поэтому в процедуре контурной и объемной коррекции губ не существует шаблонов.
Скрытые опасности контурной пластики губ, и как их избежать
Чтобы придать естественную пухлость губам, достаточно небольшого объема филлера — от 0,5 до 1 мл. При введении избыточного объема препарата существуют риски получения достаточно частого нежелательного явления такого, как гиперкоррекция в виде симптома «уточки». Поэтому необходимо избегать введения больших объемов препарата за одну процедуру (не более 1 мл).
Фото: pexels
Коррекция губ — строго врачебная манипуляция, потому найдите своего косметолога, который проведет процедуру без вреда для здоровья. Помните, что только специалист с высшим медицинским образованием имеет право проводить данную коррекцию! В противном случае, при нарушении техники введения или при неравномерном введении геля могут возникнуть такие нежелательные явления, как комочки, неровности и даже асимметрия губ.
5 основных моментов, которые необходимо знать о контурной коррекции губ
Перед процедурой врач должен продемонстрировать срок годности препарата и вскрыть индивидуальную упаковку при вас.
Филлер должен быть исключительно на основе гиалуроновой кислоты. Нельзя вводить перманентные филлеры (на основе силикона, биополимера, полиакриламида).
В случае часто возникающей герпетической инфекции врач до и после процедуры может назначить противовирусные лекарственные препараты в профилактических дозах.
После процедуры возможны отек и небольшие синяки, важные события и встречи необходимо планировать как минимум через 2 недели после процедуры.
Для скорейшей реабилитации необходимо тщательно выполнять все рекомендации врача.
Самые популярные сегодня техники увеличения губ
Сделать губы пухлее сегодня очень просто, ведь в распоряжении опытного врача целый набор современных техник: парижская, веерная, линейная, объемная, поверхностная, решетчатая, армирующая и т. п. За какими результатами чаще всего приходит пациент?
Увеличение проекции губ
Иными словами, увеличение размера тонких губ — такую коррекцию приходится делать чаще всего. Процедура проводится в несколько этапов и основывается на вывороте слизистой части губ, за счет чего и увеличивается их проекция. Уже затем ведется работа с объемом.
Russian Lips
Именно так их называют пациенты из Европы. В данном случае используется техника поверхностного введения, которая позволяет сделать профиль губы максимально плоским. О чем не всегда предупреждают врачи — эффект сохраняется около двух месяцев (иногда дольше). Затем губы округляются, возвращаются к природной форме.
Классическое увеличение объема губ
На процедуру приходят пациенты, которые довольны размером проекции губ, но не удовлетворены их объемом. Им хочется сохранить естественность, лишь немного придав губам пухлость. Здесь используется классическая техника и вводится совсем небольшое количество препарата (не более 1 мл).
Омоложение губ
Предполагает также разглаживание морщин и устранение сухости с помощью препаратов гиалуроновой кислоты. Процедура требуется при возрастных изменениях, но также показана пациенткам с сухой и обезвоженной кожей, когда губы шелушатся и трескаются. Омоложение зачастую сопутствует классическому увеличению губ для легкого наполнения и разглаживания.
Коррекция контура губ
Бледным и неравномерным контур может стать в силу возраста или генетики. Тогда мы подчеркиваем рельеф и выраженность красной каймы, а также «арки купидона» с помощью линейной техники и филеров малой либо средней плотности. Губы будут выглядеть скульптурно, их природный цвет станет более насыщенным. Кстати, подчеркнутая граница губ визуально увеличивает их размер.
Устранение асимметрии
Такое несовершенство может быть природным или приобретенным, например, в результате травм. Выбор техники зависит от каждого конкретного случая. Для выравнивания объема или коррекции предыдущих вмешательств потребуется смешанная техника. Но порой асимметрия связана с гипертонусом мышц, расположенных вокруг рта. Тогда процедуру дополняют ботулинотерапией. Что важно: при работе с врожденными или посттравматическими деформациями врач обязан предельно внимательно подойти к выбору техник и препаратов.
Фото: pexels
Разглаживание кисетных морщин
Их еще называют морщинами курильщика, но по факту такие линии не всегда образуются у курящих людей. А вот в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена и появляется эластоз кожи, кисетные морщины могут проявиться. Другая причина — фотостарение. Прежде всего, это касается любительниц позагорать без применения солнцезащитных средств. Также проблема характерна для женщин со специфической мимикой, привычкой поджимать губы, вытягивать их в трубочку. Процедура относится к коррекции пероральной зоны и может сопутствовать увеличению объема губ. Препарат вводится не в сами морщины, а по контуру губ, затем распределяется в заломы на нужную глубину.
«Мона Лиза»
Техника используется, когда нужно приподнять уголки рта. Ведь из-за этого лицо кажется грустным, особенно когда опущение уголков усугубляется возрастными складками скорби. Исправить ситуацию помогают филлеры и веерная техника, создающая опору для противостояния гравитационному птозу. Также применяется парижская техника, когда препарат вводится вертикально, и филлер оказывается в центре губ. Они становятся по-детски пухлыми, и лицо кажется моложе.
«Меня часто спрашивают, "делаю" ли я губы. И я честно отвечаю — да! У хирурга Георгия Чемянова. Мы смеемся над этим определением, так как хирургического вмешательства, конечно, нет. Каждый сезон я делаю сет инъекций гиалуроновой кислоты, которая делает губы чуть более пухлыми, но это побочный эффект процедуры. Наша цель — омоложение и увлажнение. Не секрет, что воздух в помещениях, высушенный батареями, вредит коже. И если мы делаем процедуры для лица, то губы часто остаются в стороне. Под слоем блеска для губ они как будто под защитой. На самом деле это не так: стоит вечером снять макияж — и сразу ощущаешь дискомфорт, хочется снова нанести бальзам. Кстати, моя новорожденная дочь "подсказала" мне суперметод: теперь я использую крем под подгузник в качестве маски для губ. Наношу плотным слоем и с таким "макияжем" ложусь спать. Но это спасение, а не решение проблемы. Только после инъекций губы становятся увлаженными самостоятельно, нанесение средств ухода не требуется. «Я считаю операцию по подтяжке или гармонизации губ одной из самых ярких бьютифицирующих методик, — рассказывает хирург Георгий Чемянов. — Посмотрите на модель и будущую маму Эмили Ратажковски, она счастливая обладательница остромодного сегодня лица baby face. Такое миловидное выражение в основном складывается благодаря ее кокетливо приподнятой верхней губе. У Эмили, скорее всего, она настоящая, но сделать такие губы не сложно. Подтягивается верхняя губа, сокращается расстояние кожи над ней, обнажается верхний ряд зубов, и это очень омолаживает. Это же говорят своим клиентам стоматологи, предлагая наращивание длинны верхних зубов, что, безусловно, намного сложнее, чем приподнять губу. Также я всегда советую операцию по увеличению людям с выраженной и объемной нижней губой и тонкой верхней, так как с возрастом она станет еще тоньше. Выравнивание дает ни с чем не сравнимую гармонию внешности, девушка становится красавицей».
Фото: depositphotos
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