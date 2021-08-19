Самые привлекательные сотрудницы офисов поборются в конкурсе красоты за 2 млн рублей

В конкурсе «Мисс Офис» принимают участие красавицы со всех регионов страны и зарубежья. Жюри оценивает не только красоту, но и деловые качества девушек, их сообразительность и способность представить свою компанию.

В 2020 году, даже несмотря на пандемию, организаторы получили огромное количество заявок от представительниц прекрасного пола со всего мира. Но приехать в Москву большая часть из них не смогла из-за закрытых границ.