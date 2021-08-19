Самые привлекательные сотрудницы офисов поборются в конкурсе красоты за 2 млн рублей
В конкурсе «Мисс Офис» принимают участие красавицы со всех регионов страны и зарубежья. Жюри оценивает не только красоту, но и деловые качества девушек, их сообразительность и способность представить свою компанию.
В 2020 году, даже несмотря на пандемию, организаторы получили огромное количество заявок от представительниц прекрасного пола со всего мира. Но приехать в Москву большая часть из них не смогла из-за закрытых границ.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Директор конкурса Светлана Бобрикова уверена: как только снимут все ограничения, количество участниц вырастет в несколько раз.
Соревнование отличается от других тем, что в нем могут принимать участие девушки разного роста, критерии по возрасту более мягкие и нет вступительного взноса. Кроме того, красавицы борются за внушительный приз — 2 млн рублей.
Критерии для сотрудниц следующие: работа в офисе — на любой должности и возраст — 20-35 лет.
Будущие соперницы должны заполнить анкету на сайте «Мисс Офис» до 12.00 27 августа 2021 года.
Победительницы кастинга получат возможность представить Москву в полуфинале, выиграть главный денежный приз и роскошную непереходящую корону от ювелирного дома Kabarovsky, а также шанс стать лицом рекламной кампании одного из спонсоров состязания.
В 2021 году состоится 50 кастингов — очных и дистанционных — где выберут 150 девушек, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. И только 30 финалисток пригласят в Москву на итоговое шоу.
Фото: пресс-служба конкурса
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