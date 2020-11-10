Почему люди спешат осудить, а не поддержать друг друга: мнение психологов

Зачастую к осуждению других приводит банальное сравнение, которое, увы, иногда бывает не в вашу пользу. Например, глядя на своих знакомых, вы вдруг понимаете, что не настолько успешны и коммуникабельны, как они, поэтому пытаетесь придумать хоть что-нибудь, чтобы можно было раскритиковать их в пух и прах. Тем самым вы словно оправдываете собственную несостоятельность и нежелание перенимать опыт других, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Психологи рекомендуют перестать выискивать недостатки у других и сосредоточиться на собственной персоне.

Попытка оправдать свои слабости

Эксперты уверяют, что, возможно, желание осудить кого-либо возникает у вас из-за того, что таким образом вы пытаетесь скрыть какие-то свои внутренние страхи и комплексы. Другими словами, вы пытаетесь возвыситься над остальными и показаться лучше, чем вы есть на самом деле. К сожалению, многие люди за счет обсуждения и критики других стараются подчеркнуть свои достоинства, несмотря на то что они весьма сомнительны и их вряд ли вообще можно отнести к преимуществам. Особенно часто такое поведение демонстрируют эгоцентричные личности с завышенной самооценкой, чтобы в очередной раз самоутвердиться за счет других и обрести уверенность в своих силах.

Боязнь осуждения

Как говорится, вы предпочитаете действовать на опережение и осудить кого-то прежде, чем начнут выговаривать что-то малоприятное вам. Кроме того, по мнению психологов, данное поведение может свидетельствовать о ваших внутренних проблемах, ведь зачастую вы озвучиваете те претензии, с которыми в той или иной степени столкнулись и сами. Если вы стали замечать, что ваша критика провоцирует конфликты, постарайтесь пересмотреть свое поведение и прежде, чем высказаться в чей-то адрес, подумать, каким образом человек отреагирует на ваши слова и не приведет ли это к негативным последствиям.