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Клеш от колен возвращается: как его носят Бекхэм, Мосс и другие звезды

Кейт Мосс поймали в Лондоне в компании молодого красавца Джордана Барретта, который в свои 24 буквально взорвал мир моделинга. А госпожа Мосс — как всегда, на высоте и снова задает тренды, пропагандируя лондонский шик. К классической паре из рубашки навыпуск и вельветового блейзера супермодель подобрала джинсы, расклешенные от колен. Им, пожалуй, стоит уделить внимание: легендарный фасон возвращается.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Мосс и Джордан Барретт

Фото: Globallook

Предсказывала триумф тренда и Виктория Бекхэм, которая активно включала его не только в свой гардероб, но и в коллекции собственного модного бренда. Экс-участница Spice Girls знает, как визуально сделать ноги бесконечными, и для этого нужна лишь пара джинсов с низами, закрывающими обувь, и головокружительно высокие шпильки. 

Кстати, совсем недавно в клешах щеголяла и 48-летняя королева Бельгии Матильда. Ее Величество отметила День без автомобилей велопрогулкой в кругу семьи. А для этого надела брюки с акцентом на бедрах, сорочку расслабленного силуэта и массивные кроссовки. Больше образов — в нашей фотогалерее.

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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram