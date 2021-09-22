Клеш от колен возвращается: как его носят Бекхэм, Мосс и другие звезды

Предсказывала триумф тренда и Виктория Бекхэм, которая активно включала его не только в свой гардероб, но и в коллекции собственного модного бренда. Экс-участница Spice Girls знает, как визуально сделать ноги бесконечными, и для этого нужна лишь пара джинсов с низами, закрывающими обувь, и головокружительно высокие шпильки.

Кстати, совсем недавно в клешах щеголяла и 48-летняя королева Бельгии Матильда. Ее Величество отметила День без автомобилей велопрогулкой в кругу семьи. А для этого надела брюки с акцентом на бедрах, сорочку расслабленного силуэта и массивные кроссовки. Больше образов — в нашей фотогалерее.

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