В день рождения актрисы Ирины Безруковой мы вспомнили известных женщин, которые не устраивали из своего развода публичное и драматичное шоу, не бились в истериках, не лили слезы на центральных телеканалах и вообще вели себя достойно.

Ирина Безрукова

Ирина и Сергей Безруковы развелись два года назад после пятнадцати лет брака. Учитывая все слагаемые этого расставания, мог бы получиться грандиозный скандал с драматическими сюжетными поворотами, которым позавидовала бы сама Ольга Бузова. Но актеры расстались без публичных спецэффектов и заламывания рук.

Ни внебрачные дети Сергея (сын и дочь от петербургской актрисы Кристины Смирновой, о которых СМИ разузнали в 2013 году), ни его скоропалительный брак с режиссером Анной Матисон и рождение их дочери Маши не смогли лишить Ирину Безрукову самообладания. Актриса держала себя в руках, даже когда в год развода в ее жизни случилась настоящая трагедия — умер сын Андрей. В итоге Ирина пожелала экс-супругу счастья и заявила, что жизнь продолжается, а сама она не собирается впадать в отчаяние.

Моника Беллуччи

Одна из самых сексуальных актрис планеты считает, что привлекательной женщину делают не идеальное лицо, шикарная грудь и стройные ноги (хотя все это у Моники есть), а чувство собственного достоинства и сдержанность. Беллуччи не раз заявляла, что не контролировала и не ревновала своего харизматичного, любвеобильного и теперь уже бывшего мужа Венсана Касселя, несмотря на то, что они жили в разных странах.

К разводу актриса отнеслась философски: «Я не могу сказать, что будет. Конечно, я была бы счастлива, если бы мы остались вместе навсегда. Но я не знаю. Никто не знает. Поэтому я стараюсь жить сегодняшним днем. Нельзя воспринимать ничего как данность, быть в чем-то уверенной, особенно если речь идет об отношениях. Но у нас есть дети. И наша к ним любовь будет длиться вечно».

Кассель от философствований воздержался и стал открыто появляться на публике со своей 19-летней девушкой, знойной итальянской моделью африканского происхождения Тиной Кунаки.

Валерия Гай Германика

В отличие от героев своих фильмов, Валерия ведет себя в личной жизни сдержанно. Экс-супруг режиссера Вадим Любушкин лихо закрутил сюжет их отношений. После свадьбы выяснилось, что танцор женат еще и на другой женщине, что он не может расплатиться с долгами и не против финансовой помощи Валерии, которую он в итоге бросил на последних месяцах беременности, закрутив роман с владелицей танцевальной школы в Лос-Анджелесе.

Как отрегаировала на все это Валерия Гай Германика? Заявила, что счастлива быть многодетной мамой, спокойно отнеслась к разводу, не стала винить себя в том, что так получилось, и в мужчинах не разочаровалась.

«Тот человек, который бросает своих детей, отношения к мужчинам не имеет, поэтому и разочарования в мужчинах у меня нет. Не могу сказать, что разрыв как-то повлиял на меня. Мы с Вадимом не были настолько близки. Что-то не то я почувствовала гораздо раньше, но сейчас это уже неважно... Если честно, я была счастлива развестись, и поэтому улыбаться не перестала. Поступок бывшего мужа, скорее всего, не меня касается, а его взаимоотношений с реальностью и совестью. Когда ты беременна, тебя не могут волновать никакие страшные потрясения. Тут работает система сохранения жизни —внутри тебя бьются два сердца, и все воспринимается иначе. Я была рада получить развод», — рассказала Валерия.

Дженнифер Энистон

Это история давно минувших дней, и вообще сейчас в СМИ появляются все новые подробности о разводе Брэда Питта уже с Анджелиной Джоли, а не с брошенной им когда-то ради Джоли Дженннифер Энистон. Но Энистон навсегда останется примером того, как следует себя вести, когда муж изменил тебе с женщиной, которая считается мировым секс-символом, и кода весь мир это обсуждает. Как же себя вести в такой ситуации? Спокойно. По крайне мере, на публике.

Сейчас актриса счастлива в браке с коллегой Джастином Теру. В недавнем интервью на вопрос о том, какой бы совет она дала себе во время развода с Питтом, она ответила так:

«Я бы сказала себе: "А ну-ка быстро к психотерапевту! Выбей всю гадость из головы. Избавься от всех токсинов и в моральном, и в физическом плане. Осознай наконец-то, кто ты есть на самом деле. Познавай себя!". Если ты несчастлив, то ты можешь стать счастливым. Потому что счастье — это личный выбор каждого. Именно так я чувствую себя сейчас. Некоторые мои друзья до сих пор отказываются быть счастливыми. Многие не хотят подняться выше того дискомфорта, в котором находятся».

Фото: Global Look Press, Instagram