Спутником Ирины Безруковой оказался 34-летний актер Игорь Оробей. Фотографам они позировали вместе, а Ирина держала коллегу под руку. Стоит отметить, ранее Безрукова и Оробей не играли вместе ни в одной картине.

На счету Игоря Оробея пока лишь три роли в кино: в сериалах «Не пара» и «Менталист», а также в короткометражном фильме «До и после». На вопросы журналистов о том, что же их связывает, экс-супруга Сергея Безрукова только загадочно улыбалась.

Фото: Global Look Press, Starface