Режиссер Валерия Гай Германика представила новую ленту «Фильм о любви, снятый собаками». По ее словам, эта картина отличается от всех остальных ее фильмов: он наполнен атмосферой счастья. Сама Валерия много знает о радости: у нее растут дочки. Но и о предательстве тоже, ведь первый муж, Вадим Любушкин, бросил ее во время беременности. В интервью сайту WMJ.ru она рассказала, как справилась с негативными эмоциями.

«Тот человек, который бросает своих детей, отношения к мужчинам не имеет, поэтому и разочарования в мужчинах у меня нет», — призналась Германика. Она отнеслась к расставанию с любимым по-филосовски. «Не могу сказать, что разрыв как-то повлиял на меня. Мы с Вадимом не были настолько близки. Что-то не то я почувствовала гораздо раньше, но сейчас это уже неважно... Если честно, я была счастлива развестись, и поэтому улыбаться не перестала. Поступок бывшего мужа, скорее всего, не меня касается, а его взаимоотношений с реальностью и совестью. Когда ты беременна, тебя не могут волновать никакие страшные потрясения. Тут работает система сохранения жизни — внутри тебя бьются два сердца, и все воспринимается иначе. Я, правда, была рада получить развод. Простите, что я так говорю — разводиться, конечно, плохо. Но так вышло», — рассказала она.

Публикация от Валерия Германика (@germanicaislove_official)Фев 22 2017 в 5:42 PST

Сейчас у Валерии две дочки: 9-летняя Октавия и годовалая Северина. Режиссер считает, что она должна знать все об их жизни. «Родители всегда должны контролировать каждую мысль своего ребенка. И важно, чтобы дети рассказывали все по своему желанию, а не из-под палки, и были уверены, что получат хороший совет и не будут отруганы. Доверие — это очень важно», — рассказала она о воспитании детей.

А вот женщина, по ее мнению, должна сидеть дома, а не работать. «Могу сказать только одно: девушки, сидите дома, варите борщ! Я бы и сама хотела так сделать, но не получается», — высказала Германика свое мнение о семейной жизни.

Фото: instagram.com