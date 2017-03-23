Анджелина Джоли, подавшая на развод в сентябре прошлого года и, по слухам, отказавшаяся даже по телефону общаться с супругом, похоже, смягчилась. Инсайдеры сообщили, что отношения между актерами заметно потеплели, они начали видеться, Брэду Питту наконец разрешено больше времени проводить с детьми.

Впрочем, говорить об отмене бракоразводного процесса рано. Сейчас Питт и Джоли пытаются наладить отношения ради детей, о которых стараются думать прежде всего остального.

«Отношения Брэда и Анджелины налаживатся. Они сфокусированы на детях и том, что лучше для них. Они начали общаться, что стало важным шагом к примирению. Такой совет им дали психологих детей и их личный психолог. До этого все вопросы решались через юристов и ассистентов. После объявления о разводе они вообще не разговаривали друг с другом лично. Пока они обсуждают только вопросы, связанные с детьми, но позитивные изменения очевидны», — сообщил источник E!News.

Фото: Global Look Press