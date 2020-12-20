Красотка-жена Олега Газманова показала фото свадьбы на Мальдивах: «Любящие сердца»

Супруга Олега Газманова Марина заявляет, что быть женой — это очень ответственное и важное занятие. Она с удовольствием исполняет роль хранительницы очага, музы и любимой женщины знаменитого артиста, а также раздает советы другим о том, как поддерживать с мужем идеальные отношения в своем популярном блоге.

К слову, недавно мы писали, как Марина Газманова раскрыла секреты молодости и красоты. 51-летняя супруга известного певца Олега Газманова Марина, которая прекрасно выглядит на шестом десятке, в очередной раз решила рассказать о том, как она относится к своей внешности и своему возрасту.

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