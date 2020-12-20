Красотка-жена Олега Газманова показала фото свадьбы на Мальдивах: «Любящие сердца»
Фото: @marinagazmanova / Instagram
Марина Газманова опубликовала на своей странице в Instagram эффектные фотографии, на которых показала сказочную свадьбу на Мальдивах. Редкие архивные фото Марина сопроводила трогательным постом: «Когда мы поженились на Мальдивах. Это было много лет тому назад, воспоминания до сих пор согревают наши сердца. Этот год был для многих очень сложным, но если крепко задуматься, то хорошее тоже было!». Звезда подвела итоги года и рассказала, чего ей удалось добиться за непростой 2020: «Я написала книгу, работаю над изданием. Встретила много интересных людей на писательских курсах. Очень много времени провела вместе с мужем и детьми. Успела побывать на Байкале, незабываемая поездка вместе с @bulavina, приобрела друга @veryire. Да много чего замечательного вспоминается из 2020: прошли по каналам Венеции, Питера и Москвы на sup bord, успешно справились с болезнью. А главное большие планы впереди вместе с любимыми людьми. Поделитесь своими радостными событиями в 2020 ?».
Поклонники поспешили порадовать возлюбленных трогательными комментариями под снимками: «Как красиво!», «Какие вы классные. Марина, вы просто красотка», «Красиииивые», «Какая симпатичная пара», «Красивые!!!», «Мариночка пусть вашу прекрасную , семью окружает любовь,и хранит всегда ангел с небес с радостью жду вашу книгу, очень хочеться ее прочитать,вам света добра тепла процветания, очень нравиться как вы пишите», «Вы очень красивая и гармоничная пара, от Вас идет Любовь, Благодать, Радость... Очень рада, что я Вас узнала в этом году, через Инстаграм, Вы очень глубокий, духовный человек, в рамках ток шоу, что показывают по телевидению всего не разглядишь и не поймёшь человека», «Потрясающе красивые», «Прекрасная пара».
Фото: @marinagazmanova / Instagram
Супруга Олега Газманова Марина заявляет, что быть женой — это очень ответственное и важное занятие. Она с удовольствием исполняет роль хранительницы очага, музы и любимой женщины знаменитого артиста, а также раздает советы другим о том, как поддерживать с мужем идеальные отношения в своем популярном блоге.
К слову, недавно мы писали, как Марина Газманова раскрыла секреты молодости и красоты. 51-летняя супруга известного певца Олега Газманова Марина, которая прекрасно выглядит на шестом десятке, в очередной раз решила рассказать о том, как она относится к своей внешности и своему возрасту.
А вам понравились фото Олег и Марины Газмановых? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @marinagazmanova / Instagram
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