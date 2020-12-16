Марина Газманова показала фото красавицы-дочери в честь ее 17-летия: «Рыжая бестия!»

Напомним, что Олег и Марина Газмановы вместе уже почти четверть века, официально они оформили брак в 2003 году. От первой жены у певца есть 39-летний сын Родион, а у Марины — 23-летний сын Филипп от предыдущих отношений. Дочь Марианна является единственным общим ребенком пары.

К слову, недавно Марина Газманова раскрыла секреты молодости и красоты. 51-летняя супруга известного певца Олега Газманова Марина, которая прекрасно выглядит на шестом десятке, в очередной раз решила рассказать о том, как она относится к своей внешности и своему возрасту.