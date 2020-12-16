Марина Газманова показала фото красавицы-дочери в честь ее 17-летия: «Рыжая бестия!»
Фото: Instagram Марины Газмановой
Марина Газманова опубликовала в Instagram эффектные фотографии дочери Марианны, которые подписала так: «Ты РЫЖАЯ! И этим будь горда! И пламень волоса от Солнца тебе награда! Ты в детстве плакала, была ему не рада, вот, милая! Эх, знала бы тогда… Насколько ты прекрасна. Ты РЫЖАЯ! И цвет твоих волос отчасти на характер твой влияет. Огонь в крови и к верху вздернут нос, люблю себя и с днем рождения поздравляю, пусть каждый это знает!».
«Рыжая бестия!», «Ну красотка же!», «Эффектная девочка», «Огонь!», — пишут фолловеры в комментариях.
Олег Газманов тоже поздравил дочь с 17-летием и опубликовал в честь именинницы трогательное архивное видео. «Сегодня у моего любимого Рыжика др! Будь счастлива, доча моя любимая!», — написал певец.
Напомним, что Олег и Марина Газмановы вместе уже почти четверть века, официально они оформили брак в 2003 году. От первой жены у певца есть 39-летний сын Родион, а у Марины — 23-летний сын Филипп от предыдущих отношений. Дочь Марианна является единственным общим ребенком пары.
К слову, недавно Марина Газманова раскрыла секреты молодости и красоты. 51-летняя супруга известного певца Олега Газманова Марина, которая прекрасно выглядит на шестом десятке, в очередной раз решила рассказать о том, как она относится к своей внешности и своему возрасту.
Фото: instagram
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