«Женщина не должна стареть»: Марина Газманова раскрыла секреты молодости и красоты
Фото: Instagram Марины Газмановой
Марина Газманова опубликовала в Instagram эффектные фотографии, на которых продемонстрировала свою неувядающую красоту. «Тело, данное нам от рождения, которое было с нами всю нашу жизнь. Как внимательны и добры мы были с ним, были ли наши отношения взаимны. Почему оно болеет? Может подает нам знаки? Может болезнь — это забота нашего тела, что не туда идем, не с тем общаемся, не то делаем... Если мы правильно и вовремя реагируем на такие послания, сможем ли мы продлить свою молодость? У меня тысячу вопросов, ответы на которые я получаю и из книг, которые написаны Натали Дроэн: "Устаревание — нормальное явление для всего живого, но оно не должно привести к скрюченности и некрасивости. Женщина не должна стареть и истощаться, не управляя собой, без защиты здоровья физического и духовного. Иначе с годами повседневность совсем прижмет ее к земле, и старение уничтожит ее окончательно. А ведь женщина может постоянно возрождаться! И после 40 лет, и после 50, — может быть новый виток и расцвет!"», — написала супруга певца, процитировав одну из любимых писательниц.
Поклонники Марины оценили ее новые снимки и женственный образ. «Чудо», «Прекрасная», «Нереальная», «Красотка!», «Марина, Вы такая красивая всегда. Вот говорят, что человек не выглядит на столько-то лет, не понимаю такого, разве есть эталон определения возраста. Вы правильно всё сказали. Всё зависит от самого человека», «Великолепная», «Шикарная женщина», — пишут они в многочисленных комментариях.
Супруга Олега Газманова Марина заявляет, что быть женой — это очень ответственное и важное занятие. Она с удовольствием исполняет роль хранительницы очага, музы и любимой женщины знаменитого артиста, а также раздает советы другим о том, как поддерживать с мужем идеальные отношения в своем популярном блоге: «Ирина Хакамада дала рецепт хороших отношений надолго: самоизоляция друг от друга во время, разошлись на время даже в разные углы, побыть самим с собой и на крыльях любви вернулись, соскучившись. И будет чмоки чмоки вам. У нас так и было: гастроли, расставания, встречи с восторгом. Сейчас гастролей временно нет (но я продолжаю практиковать встречи — расставания, возможность есть, углов много. Так соскучиваемся, что как первый раз встретились... А если дышать друг другу всегда в лицо, то как Ирина сказала, можно заболеть корононенавистью. Давать свободу друг другу от себя — хорошая семейная практика, крепких, долгих, влюбленных отношений! Отправьте себя в кругосветку своих желаний одну и вернитесь наполненная в семью. Передых, перерыв, новые впечатления от себя самой... он вас обязательно дождется или вы его дождитесь, но разлука добавит огня».
Фото: Instagram
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