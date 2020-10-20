«Женщина не должна стареть»: Марина Газманова раскрыла секреты молодости и красоты

Марина Газманова опубликовала в Instagram эффектные фотографии, на которых продемонстрировала свою неувядающую красоту. «Тело, данное нам от рождения, которое было с нами всю нашу жизнь. Как внимательны и добры мы были с ним, были ли наши отношения взаимны. Почему оно болеет? Может подает нам знаки? Может болезнь — это забота нашего тела, что не туда идем, не с тем общаемся, не то делаем... Если мы правильно и вовремя реагируем на такие послания, сможем ли мы продлить свою молодость? У меня тысячу вопросов, ответы на которые я получаю и из книг, которые написаны Натали Дроэн: "Устаревание — нормальное явление для всего живого, но оно не должно привести к скрюченности и некрасивости. Женщина не должна стареть и истощаться, не управляя собой, без защиты здоровья физического и духовного. Иначе с годами повседневность совсем прижмет ее к земле, и старение уничтожит ее окончательно. А ведь женщина может постоянно возрождаться! И после 40 лет, и после 50, — может быть новый виток и расцвет!"», — написала супруга певца, процитировав одну из любимых писательниц.