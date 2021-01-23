Вера Брежнева раскрыла истинную причину ухода из «ВИА Гры»

В откровенном интервью изданию StarHit Вера Брежнева раскрыла истинную причину ухода из группы «ВИА Гра». Звезда покинула популярный коллектив еще в 2007-м году. Оказалось, что поводом для решительного шага стало не только желание начать сольную карьеру, но и проблемы со здоровьем, которые натолкнули на мысль о полном завершении карьеры.

«Это был конец трамплина, потому что в тот год я из «ВИА Гры» ушла. С таким графиком и самоотдачей стало страдать здоровье, началось эмоциональное выгорание, а мне хотелось просто жить. На тот момент я искренне верила, что заканчиваю карьеру артиста: несколько месяцев провела с семьей, отвела дочь в первый класс, поехала в отпуск на месяц, но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали», — поделилась Вера Брежнева.