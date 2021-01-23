Вера Брежнева раскрыла истинную причину ухода из «ВИА Гры»
Фото: @veravera / Instagram
В откровенном интервью изданию StarHit Вера Брежнева раскрыла истинную причину ухода из группы «ВИА Гра». Звезда покинула популярный коллектив еще в 2007-м году. Оказалось, что поводом для решительного шага стало не только желание начать сольную карьеру, но и проблемы со здоровьем, которые натолкнули на мысль о полном завершении карьеры.
«Это был конец трамплина, потому что в тот год я из «ВИА Гры» ушла. С таким графиком и самоотдачей стало страдать здоровье, началось эмоциональное выгорание, а мне хотелось просто жить. На тот момент я искренне верила, что заканчиваю карьеру артиста: несколько месяцев провела с семьей, отвела дочь в первый класс, поехала в отпуск на месяц, но это оказалось лишь толчком в то будущее, которое вы потом наблюдали», — поделилась Вера Брежнева.
Фото: @veravera / Instagram
Вера Брежнева прославилась благодаря группе «ВИА ГРА». Исполнительница была одной из самых заметных и популярных участниц коллектива. После того, как покинула проект, певица начала сольную карьеру. У Веры две дочери. Первая — Соня — родилась от политика Виталия Войченко. Эти отношения не были зарегистрированы. После расставания с возлюбленным Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. У них родилась дочь Сара, но в 2012 году брак распался.
Третьим мужем певицы стал композитор и продюсер Константин Меладзе, с которым Веру связывали не только долгие профессиональные отношения. Бывшая супруга композитора Яна рассказала журналистам, что знала о романе ее мужа с Брежневой на протяжении 10 лет. Когда эти отношения стали очевидны всем окружающим, Яна подала на развод — и Константин покинул семью.
К слову, недавно мы писали, как Брежнева показала фото подросшей младшей дочери. 38-летняя популярная певица Вера Брежнева, которая не так часто показывает своих детей, опубликовала очень милое фото младшей дочери.
Фото и видео: @veravera / Instagram
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