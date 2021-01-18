Вера Брежнева поделилась забавным способом скрыть морщины на фото без ретуши
38-летняя Вера Брежнева весьма активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram, где делится с поклонниками множеством любопытных снимков из собственной жизни. И хотя звезду часто упрекают в том, что она порой злоупотребляет различными фильтрами и многочисленными программами для ретуши изображений, она неоднократно демонстрировала, что даже без косметики может выглядеть просто как девочка.
И вот Брежнева решила порадовать своих подписчиков забавным бьютихаком, при помощи которого можно скрыть морщинки без ретуши и похода к косметологу. По ее словам, достаточно лишь выбрать наиболее удачный ракурс и выгодное освещение. «Лайфхак, как сделать фото, чтобы не было видно морщин, – сделать его лежа», – написала она в своем посте. При этом на снимке Вера позирует с очень легким макияжем в нюдовых оттенках, который подчеркивает ее нежные черты лица и голубизну глаз.
Поклонники по достоинству оценили чувство юмора певицы. Так, один из них написал: «И открыть ложбинку, на которую невозможно не смотреть». Вера не растерялась и ответила ему: «Это уже отвлекающий маневр». Остальные подписчики также написали ей множество комплиментов: «Теперь у меня морщины на лице, потому что твои посты дарят радость, и я улыбаюсь», «Вы всегда будете сногсшибательна», «Как можно быть такой шикарной, Вера?», «Вы даже с морщинами красивая», «Всегда красива и обворожительна», «Вера Брежнева, вы классная женщина, суперидеальная».
Фото: Instagram ververa
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