Вера Брежнева поделилась забавным способом скрыть морщины на фото без ретуши

Поклонники по достоинству оценили чувство юмора певицы. Так, один из них написал: «И открыть ложбинку, на которую невозможно не смотреть». Вера не растерялась и ответила ему: «Это уже отвлекающий маневр». Остальные подписчики также написали ей множество комплиментов: «Теперь у меня морщины на лице, потому что твои посты дарят радость, и я улыбаюсь», «Вы всегда будете сногсшибательна», «Как можно быть такой шикарной, Вера?», «Вы даже с морщинами красивая», «Всегда красива и обворожительна», «Вера Брежнева, вы классная женщина, суперидеальная».

Фото: Instagram ververa

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