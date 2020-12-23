«Два цветочка глазами мамы»: Брежнева показала фото подросшей младшей дочери

Напомним, недавно Вера Брежнева тепло поздравила свою младшую дочь Сару Киперман с 11-летием. Певица опубликовала серию совместных снимков в своем Instagram и умилила поклонников нежным family-образом. «11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими, счастливыми и обниматься почаще. С днем рождения, Сара», — прокомментировала публикацию Брежнева. На фото мама с дочкой позируют в саду босиком и в одинаковых чайных платьях нежного кремового цвета с «драматичными» рукавами, открытыми плечами и оборками. Look артистки дополнен колье-чокером из ракушек и лаконичными серьгами. Образы обеих максимально естественны, с распущенными и слегка небрежными волосами, «уложенными» ветром.