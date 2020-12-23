«Два цветочка глазами мамы»: Брежнева показала фото подросшей младшей дочери
Фото: Instagram Веры Брежневой
Вера Брежнева опубликовала в Instagram фото 11-летней дочери Сары. «Ура! Каникулы! Передаем вам теплый привет, в кадре 2 цветочка глазами мамы», — подписала снимок певица.
Фото: Instagram Веры Брежневой
Фолловеры звезды начали писать в многочисленных комментариях о том, какая замечательная девочка у нее растет: «Какая красавица», «Как же быстро летит время, Сара — копия мама», «Красивая!», «Красотка!», «Красотуля Сарочка вся в мамочку», «Сара каталожная девочка, моделька», «Мамина дочка», «Какой пресс у цветочка», «Какая красивая улыбка!», «Ого! Сара такая взрослая!», «Вся в маму», «Ух какая у вас», «Мамин цветочек, копия!», «Бесконечность красоты», «У девочки модельная внешность».
Напомним, недавно Вера Брежнева тепло поздравила свою младшую дочь Сару Киперман с 11-летием. Певица опубликовала серию совместных снимков в своем Instagram и умилила поклонников нежным family-образом. «11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими, счастливыми и обниматься почаще. С днем рождения, Сара», — прокомментировала публикацию Брежнева. На фото мама с дочкой позируют в саду босиком и в одинаковых чайных платьях нежного кремового цвета с «драматичными» рукавами, открытыми плечами и оборками. Look артистки дополнен колье-чокером из ракушек и лаконичными серьгами. Образы обеих максимально естественны, с распущенными и слегка небрежными волосами, «уложенными» ветром.
Фото и видео: Instagram
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