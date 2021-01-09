«Тайком снимаю»: Брежнева восхитила редкой домашней игрой Меладзе на пианино
Фото: @ververa / Instagram
Вера Брежнева редко делится домашними фото и видео. Однако в январские праздники певица опубликовала редкие кадры игры на пианино Константина Меладзе. Звездная семья устроила музыкальный вечер и насладилась мелодиями известного американского исполнителя Гарри Стайлса. Вера показала, как супруг исполняет треки и даже немного продемонстрировала роскошный интерьер загородного дома. Преимущественно он выполнен в белоснежных и кремовых оттенках. Под видео звезда написала: «Обожаю такие вечера и снимаю их тайком».
Вера Брежнева прославилась благодаря группе «ВИА ГРА». Исполнительница была одной из самых заметных и популярных участниц коллектива. После того, как покинула проект, певица начала сольную карьеру. У Веры две дочери. Первая — Соня — родилась от политика Виталия Войченко. Эти отношения не были зарегистрированы. После расставания с возлюбленным Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. У них родилась дочь Сара, но в 2012 году брак распался. Третьим мужем певицы стал композитор и продюсер Константин Меладзе, с которым Веру связывали не только долгие профессиональные отношения. Бывшая супруга композитора Яна рассказала журналистам, что знала о романе ее мужа с Брежневой на протяжении 10 лет. Когда эти отношения стали очевидны всем окружающим, Яна подала на развод — и Константин покинул семью.
К слову, недавно мы писали, как Вера Брежнева в уютном образе сняла новогодний ролик под свой хит. 38-летняя певица опубликовала новое видео под трек «Время летать».
А вам понравилась игра Константина Меладзе? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: @ververa / Instagram
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