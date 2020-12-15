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Вера Брежнева умилила Сеть фото с красавицей-дочкой в одинаковых платьях

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Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Вера Брежнева тепло поздравила свою младшую дочь Сару Киперман с 11-летием. Певица опубликовала серию совместных снимков в своем Instagram и умилила поклонников нежным family-образом.

«11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими, счастливыми и обниматься почаще. С днем рождения, Сара», — прокомментировала публикацию Брежнева. На фото мама с дочкой позируют в саду босиком и в одинаковых чайных платьях нежного кремового цвета с «драматичными» рукавами, открытыми плечами и оборками. Look артистки дополнен колье-чокером из ракушек и лаконичными серьгами. Образы обеих максимально естественны, с распущенными и слегка небрежными волосами, «уложенными» ветром.

Вера Брежнева и ее дочь Сара / Instagram @veravera

Поздравляли Сару и ее известную маму поклонники и звездные коллеги, в числе которых Светлана Лобода, Сати Казанова, Ольга Полякова и другие. «Какие добрые фото!», «Как вы похожи», «Солнечные девочки», «Такая двойная красота», «Похожа на маму!», «Сара расцвела, невероятная красотка!», «Вера, дочка — ваша точная копия», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @veravera

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