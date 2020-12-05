«Это точно любовь»: Вера Брежнева показала редкий кадр с Константином Меладзе

Поклонники пары не смогли пройти мимо такого редкого кадра. Они сразу же засыпали селебрити заслуженными комплиментами в комментариях.

«Нежность - это ты! Просто балдею и не устаю восхищаться вашей красотой», «Не, ну это точно любовь!!!», «Безумно красивые и талантливые», «Восхищаюсь вами, Вера!», «Сколько же нежности в этом фото», «Какая же красивая семья. Будьте счастливы!», «Меладзе классный, а Вера просто милашка-очаровашка», «Самая лучшая и красивая семья. Смотреть на вас одно загляденье!», «Ваш муж - гений», – написали восторженные фолловеры.

А вам понравилась новая фотография Веры Брежневой и Константина Меладзе? Делитесь своим мнением в комментариях!