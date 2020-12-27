«Глаза цвета неба»: Вера Брежнева очаровала поклонников натуральной красотой

«Куколка, «Верочка, Вы молодец!!! Большая умница. Я Вас люблю!», «Вера вы прелесть! Красавица!», «Секс-символ!», «Богиня », «Глаза цвета неба! Нереальные!», «Невероятно красивая и естественная Вера», «Самая красивая женщина планеты», «Сногсшибательная богиня», «Глаза будоражат даже женщину», - написали восхищенные пользователи Сети.

К слову, недавно мы писали, что Вера Брежнева показала забавное фото с дочкой Сарой. Певица вернулась из путешествия и поделилась с подписчиками забавной фотографией из отпуска. На снимке селебрити вместе со своей младшей дочкой Сарой плывет на круге.