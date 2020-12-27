«Глаза цвета неба»: Вера Брежнева очаровала поклонников натуральной красотой
Фото: @ververa / Instagram
На фотографии артистка запечатлена в белой футболке, нежно-бежевом джемпере и с минимумом макияжа. Поклонники удивились и отметили, что сейчас натуральные и честные селфи на вес золота. В комментариях фолловеры рассуждали о том, что таких красавиц, как Брежнева, сейчас практически не найти. Они акцентировали внимание на том, что экс-солистка ВИА Гры до сих пор является секс-символом российской эстрады.
«Куколка, «Верочка, Вы молодец!!! Большая умница. Я Вас люблю!», «Вера вы прелесть! Красавица!», «Секс-символ!», «Богиня », «Глаза цвета неба! Нереальные!», «Невероятно красивая и естественная Вера», «Самая красивая женщина планеты», «Сногсшибательная богиня», «Глаза будоражат даже женщину», - написали восхищенные пользователи Сети.
К слову, недавно мы писали, что Вера Брежнева показала забавное фото с дочкой Сарой. Певица вернулась из путешествия и поделилась с подписчиками забавной фотографией из отпуска. На снимке селебрити вместе со своей младшей дочкой Сарой плывет на круге.
Фото и видео: @ververa / Instagram
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