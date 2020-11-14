Анастасия Решетова в байкерской куртке рассекает на «межгалактическом» спорткаре

Однако недавно Анастасия Решетова поделилась фотографиями из отпуска — девушка отправилась на конную прогулку в эффектном образе: коротких шортах, белой майке и высоких кожаных ботфортах. Комплект продемонстрировал во всей красе отличную фигуру Анастасии — но самые внимательные из ее подписчиков заметили кое-что еще. Кольца Анастасии снова оказались на безымянном пальце.

К слову, недавно мы писали, как молодая мама Анастасия Решетова в соблазнительном комбезе оседлала квадроцикл. Анастасия Решетова отправилась на отдых вместе с годовалым сыном Ратмиром. 24-летняя модель с экс-супруга рэпера Тимати взбудоражила Сеть эффектными фото и видео в соблазнительном наряде.

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