Анастасия Решетова в байкерской куртке рассекает на «межгалактическом» спорткаре
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Анастасия Решетова нередко дразнит поклонников и хейтеров эффектными фото в Instagram, на которых демонстрирует фигуру во всей красе. 24-летняя модель и молодая мама подняла градус соблазнительности и похвасталась аппетитными формами в эффектном наряде. На новом видео, опубликованном на странице Анастасии в Instagram, она предстала в образе роковой красотки в байкерской куртке. В ролике девушка заправляет «межгалактический» спорткар, а затем садится в него и начинает движение. Перед тем, как рассекать по московским дорогам в «автомобиле Бэтмана», Анастасия показала экстерьер и интерьер машины. У спорткара огромные колеса и маленький салон, рассчитанный всего на пару пассажиров.
Напомним, что этом году еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама написала подписчикам 11 сентября на своей странице в Instagram. после разрыва модель стала чаще публиковать посты с подрастающим сыном Ратмиром и рассказывать о его привычках и образе жизни.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Однако недавно Анастасия Решетова поделилась фотографиями из отпуска — девушка отправилась на конную прогулку в эффектном образе: коротких шортах, белой майке и высоких кожаных ботфортах. Комплект продемонстрировал во всей красе отличную фигуру Анастасии — но самые внимательные из ее подписчиков заметили кое-что еще. Кольца Анастасии снова оказались на безымянном пальце.
К слову, недавно мы писали, как молодая мама Анастасия Решетова в соблазнительном комбезе оседлала квадроцикл. Анастасия Решетова отправилась на отдых вместе с годовалым сыном Ратмиром. 24-летняя модель с экс-супруга рэпера Тимати взбудоражила Сеть эффектными фото и видео в соблазнительном наряде.
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Фото и видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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