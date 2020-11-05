Молодая мама Анастасия Решетова в соблазнительном комбезе оседлала квадроцикл

Решетова блеснула в ультраоблегающем комбинезоне с велосипедками. Наряд антрацитового цвета молодая мама выбрала для прогулки по пустыне, в ходе которой уверенно оседлала квадроцикл. Аутфит подчеркнул точеную фигуру звезды, над которой она усердно и регулярно трудится в спортзале. Дополнили образ массивные белые кроссовки и неотъемлемый для такого вида досуга аксессуар — куфия (головной платок для защиты лица и головы от солнца и песка). «Провожая жаркое солнце пустыни» — загадочно прокомментировала новое видео модель.