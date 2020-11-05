Молодая мама Анастасия Решетова в соблазнительном комбезе оседлала квадроцикл
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Решетова блеснула в ультраоблегающем комбинезоне с велосипедками. Наряд антрацитового цвета молодая мама выбрала для прогулки по пустыне, в ходе которой уверенно оседлала квадроцикл. Аутфит подчеркнул точеную фигуру звезды, над которой она усердно и регулярно трудится в спортзале. Дополнили образ массивные белые кроссовки и неотъемлемый для такого вида досуга аксессуар — куфия (головной платок для защиты лица и головы от солнца и песка). «Провожая жаркое солнце пустыни» — загадочно прокомментировала новое видео модель.
Анастасия собрала сотни восторженных комплиментов от поклонников. «Фигура — просто мечта каждой девушки! Шикарна», «Фигура — бомба!», «Какая тонкая талия!», «Как тебя оставил твой муж?! Такая красивая», «Вы как будто сломаетесь сейчас в талии — настолько тонкая», «Бедный Ратмир! С такой красоткой-мамой ему трудно будет найти невесту» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!