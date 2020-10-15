Роковая Анастасия Решетова оседлала мотоцикл для фотосессии
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Анастасия Решетова оседлала мотоцикл для новой фотосессии. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.
Расставание с Тимати и участие бывшего возлюбленного в шоу «Холостяк» никак не повлияло на планы Анастасии – девушка продолжает работать над карьерой. В последнее время она очень часто радует своих подписчиков эффектными фотографиями.
После экспериментов с японским стилем Решетова удивила поклонников дерзкой фотосессией на мотоцикле. Анастасия примерила яркий топ с принтом в черном и красном цветах, а также черные кожаные брюки. На ногах – лакированные черные ботфорты на шпильке.
Подписчики тоже не забывают про отношения Анастасии с Тимати.
«Ни одна девушка в жизни Тимура с тобой не сравнится», «Мне кажется, вы с Тимати вместе, а расстались якобы из-за шоу «Холостяк»», «Расцвела! Очень красивая девушка, расставания пошли на пользу», «Красавица! Обожаю!», «Шикарная», «Хороша, чертовка», «Тебе тоже надо на шоу невест».
Ранее Решетова в своем аккаунте ответила на вопрос подписчиков по этому вопросу, и заявила, что не собирается возвращаться к Тимати после шоу.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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