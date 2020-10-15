Роковая Анастасия Решетова оседлала мотоцикл для фотосессии

Анастасия Решетова оседлала мотоцикл для новой фотосессии. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.

Расставание с Тимати и участие бывшего возлюбленного в шоу «Холостяк» никак не повлияло на планы Анастасии – девушка продолжает работать над карьерой. В последнее время она очень часто радует своих подписчиков эффектными фотографиями.

После экспериментов с японским стилем Решетова удивила поклонников дерзкой фотосессией на мотоцикле. Анастасия примерила яркий топ с принтом в черном и красном цветах, а также черные кожаные брюки. На ногах – лакированные черные ботфорты на шпильке.