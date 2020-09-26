Решетова честно рассказала о разделе имущества с Тимати и своих «ухажерах»

Слухи о том, что отношения Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой трещат по швам, заговорили еще летом, когда рэпер улетел отдыхать в компании Филиппа Киркорова с его детьми, а модель с сыном отправилась в гости к свекру. Но после нескольких недель разлуки Анастасия и Тимур вновь объявились вместе.

К слову, недавно мы писали, как Шишкова отреагировала на расставание Тимати с Решетовой: «Знаю, вы ждете от меня комментарий...». Поклонники Алены Шишковой обсуждают ее новый пост.