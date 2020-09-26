Решетова честно рассказала о разделе имущества с Тимати и своих «ухажерах»
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
В этом году еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама написала подписчикам 11 сентября на своей странице в Instagram. Несколько недель спустя, после того, как пара уже заставила усомниться в своем разрыве благодаря совместным фото и видео в Сети, Анастасия честно рассказала о последствиях расставания и разделе имущества. После расставания модели достался роскошный пентхаус в Москве, в котором ранее жили возлюбленные.
Теперь это наша с Ратиком квартира. Тимур Ильдарович временно живет в другой. Без кровли не остался)) Мы же последние годы ждали когда достроят «дом мечты» и уже вскоре должны были туда переехать всей семьей, но теперь ситуация другая)) Так что уже без меня )
— написала Анастасия в Stories. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фанатов особенно заинтересовал вопрос о личной жизни Анастасии. После слухов о новой «пассии» Тимати, модель иронично ответила, что у фолловеров богатая фантазия и далеко не скромные вопросы. Однако девушка все-таки рассказала о своих «ухажерах»: «Пока что не имею цели заводить новые отношения».
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Слухи о том, что отношения Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой трещат по швам, заговорили еще летом, когда рэпер улетел отдыхать в компании Филиппа Киркорова с его детьми, а модель с сыном отправилась в гости к свекру. Но после нескольких недель разлуки Анастасия и Тимур вновь объявились вместе.
К слову, недавно мы писали, как Шишкова отреагировала на расставание Тимати с Решетовой: «Знаю, вы ждете от меня комментарий...». Поклонники Алены Шишковой обсуждают ее новый пост.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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