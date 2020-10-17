Роковая красотка Анастасия Решетова примерила дерзкий образ из кожи

К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова поделилась домашним прозвищем сына в честь его первого дня рождения. Поздравление малышу появилось в Stories счастливой мамы.Как и рэпер, Решетова выложила эффектные совместные фотографии с вечеринок, на которых она появилась а роскошных вечерних платьях, а Ратмир — в очаровательном костюме с бабочкой.

А вам понравилось новое фото Анастасии Решетовой? Делитесь своим мнением в комментариях!