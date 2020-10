Роковая красотка Анастасия Решетова примерила дерзкий образ из кожи

Анастасия Решетова нередко дразнит поклонников и хейтеров эффектными фото в Instagram, на которых демонстрирует фигуру во всей красе. 24-летняя модель и молодая мама подняла градус соблазнительности и похвасталась аппетитными формами в эффектном наряде. На новом снимке, опубликованном в Stories на странице Анастасии в Instagram, предстала в образе роковой красотки и примерила дерзкий образ из кожи. Модель выбрала для выхода черную мини-юбку и жакет, ботфорты с острым мысом и «байкерскую» футболку с принтом. К фото Анастасия добавила: «На бахрому потянуло ))) Look of the Day (пер. «Образ на день»)».