Роковая красотка Анастасия Решетова примерила дерзкий образ из кожи
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Анастасия Решетова нередко дразнит поклонников и хейтеров эффектными фото в Instagram, на которых демонстрирует фигуру во всей красе. 24-летняя модель и молодая мама подняла градус соблазнительности и похвасталась аппетитными формами в эффектном наряде. На новом снимке, опубликованном в Stories на странице Анастасии в Instagram, предстала в образе роковой красотки и примерила дерзкий образ из кожи. Модель выбрала для выхода черную мини-юбку и жакет, ботфорты с острым мысом и «байкерскую» футболку с принтом. К фото Анастасия добавила: «На бахрому потянуло ))) Look of the Day (пер. «Образ на день»)».
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Напомним, что этом году еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама написала подписчикам 11 сентября на своей странице в Instagram. после разрыва модель стала чаще публиковать посты с подрастающим сыном Ратмиром и рассказывать о его привычках и образе жизни.
К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова поделилась домашним прозвищем сына в честь его первого дня рождения. Поздравление малышу появилось в Stories счастливой мамы.Как и рэпер, Решетова выложила эффектные совместные фотографии с вечеринок, на которых она появилась а роскошных вечерних платьях, а Ратмир — в очаровательном костюме с бабочкой.
А вам понравилось новое фото Анастасии Решетовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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