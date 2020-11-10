Анастасия Решетова снова носит кольца на безымянном пальце?

Анастасия Решетова поделилась фотографиями из отпуска — девушка отправилась на конную прогулку в эффектном образе: коротких шортах, белой майке и высоких кожаных ботфортах. Комплект продемонстрировал во всей красе отличную фигуру Анастасии — но самые внимательные из ее подписчиков заметили кое-что еще. Кольца Анастасии снова оказались на безымянном пальце.

Подписчики напрямую задали ей этот вопрос, но Решетова не ответила. Интересно, что ранее Тимати пошутил, что на шоу «Холостяк» отправится Джиган. А ведь пару подозревают в том, что расставание было разыграно специально ради проекта.

Образ Анастасии поклонники тоже оценили — правда, высокие кожаные сапоги пришлись по вкусу не всем:

«Жарко в таких ботинках ходить? Или самое то?) Я б сварилась», «Женщину выдают глаза...», «И Тимати пролайкал первым фото / Четкий развод о том что они разошлись», «Вы снова начали кольца на безымянном пальце носить?», «Египетская царица тут Настя», «Очень чувственные фото! Что ни говори, но женщина расцветает в материнстве! Красота становится осмысленной, нежной, эмоциональной», «Что Тимати в вас не устроило? Ооочень странно», «Красивые фото! И вы красивая на них», «Ооо.. какая красота».