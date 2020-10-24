Анастасия Решетова устроила осеннюю прогулку с крошкой-сыном: «Маленькие радости»
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Модель и молодая мама нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии и видео с подросшим сыном Ратмиром. Анастасия решила провести выходные с крошкой-сыном и устроила прогулку по осеннему парку. Мальчик решил покататься на качелях в сопровождении звездной мамы, а затем залез на детскую площадку, где принялся управлять рулем паровоза. Анастасия иронично написала: «Папочка, Ратик тонко намекает, что пора бы ему машину подарить». Для прогулки модель выбрала уютный спортивный трикотажный костюм и спортивную куртку. Анастасия написала под видео: «Маленькие радости».
Пользователей Сети умилило новое видео Анастасии Решетовой с сыном Ратмиром, и они написали десятки восторженных комментариев под постом: «Милота)», «Ты шлааадкий. Такой вкусный смех», «Вы отличная мама Анастасия, вся в ребенке... Не то, что некоторые... На плечи бабушек детей кидают..», «Нормальная девчонка)) Реальная жизнь с маленькими радостями. Растите здоровыми», «Какой же он у вас настоящий ... Настя вы большая молодец! У вас растёт мужчина с большим сердцем!!!», «Милаш какой», «Принц», «Сладкий».
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Напомним, что этом году еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама написала подписчикам 11 сентября на своей странице в Instagram. после разрыва модель стала чаще публиковать посты с подрастающим сыном Ратмиром и рассказывать о его привычках и образе жизни.
К слову, недавно мы писали, как Решетова продает роскошную квартиру после развода с Тимати и ищет новое жилье для себя и сына. 24-летняя модель и бизнес-леди Анастасия Решетова, которая недавно объявила о разводе с 37-летним рэпером и предпринимателем Тимати, продолжает рассказывать поклонникам о том, как изменилась ее жизнь после расставания с артистом.
А вам понравилось новое фото Анастасии Решетовой Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram
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