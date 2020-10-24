Анастасия Решетова устроила осеннюю прогулку с крошкой-сыном: «Маленькие радости»

Напомним, что этом году еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама написала подписчикам 11 сентября на своей странице в Instagram. после разрыва модель стала чаще публиковать посты с подрастающим сыном Ратмиром и рассказывать о его привычках и образе жизни.

К слову, недавно мы писали, как Решетова продает роскошную квартиру после развода с Тимати и ищет новое жилье для себя и сына. 24-летняя модель и бизнес-леди Анастасия Решетова, которая недавно объявила о разводе с 37-летним рэпером и предпринимателем Тимати, продолжает рассказывать поклонникам о том, как изменилась ее жизнь после расставания с артистом.

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