Решетова продает роскошную квартиру после развода с Тимати и ищет новое жилье для себя и сына

Анастасия Рештова ответила на несколько вопросов подписчиков в Instagram. В частности она подтвердила, что действительно развелась с Тимати, который оставил ей и сыну квартиру, в которой они все вместе жили. «Точно! Теперь это наша с Ратиком квартира. Тимур Ильдарович временно живет в другой. Без кровли он не остался. Мы же последние годы ждали, когда же достроят "дом мечты", и уже вскоре должны были туда переехать всей семьей, но теперь ситуация другая. Так что уже без меня», — написала Решетова.

Также Анастасия заявила, что самостоятельно купила себе шикарную квартиру, которую теперь решила продать, так как теперь она для нее слишком дорогая.