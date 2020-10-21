Решетова продает роскошную квартиру после развода с Тимати и ищет новое жилье для себя и сына
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Анастасия Рештова ответила на несколько вопросов подписчиков в Instagram. В частности она подтвердила, что действительно развелась с Тимати, который оставил ей и сыну квартиру, в которой они все вместе жили. «Точно! Теперь это наша с Ратиком квартира. Тимур Ильдарович временно живет в другой. Без кровли он не остался. Мы же последние годы ждали, когда же достроят "дом мечты", и уже вскоре должны были туда переехать всей семьей, но теперь ситуация другая. Так что уже без меня», — написала Решетова.
Также Анастасия заявила, что самостоятельно купила себе шикарную квартиру, которую теперь решила продать, так как теперь она для нее слишком дорогая.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Отметим, «1-я вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды. На сегодняшний день у Решетовой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram. Недавно Анастасия и Тимати, у которых подрастает сын Ратмир, объявили о расставании.
«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про "бумеранг" можете тоже забыть. Объясняться подробнее не вижу смысла», — написала Решетова.
Напомним, в начале октября было объявлено, что Тимати станет новым героем шоу «Холостяк». Кастинг девушек уже идет полным ходом.
Фото: instagram
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