Анастасия Решетова поделилась домашним прозвищем сына в честь его первого дня рождения

В комментариях к посту-поздравлению, как и у Тимати, подписчики переживают за разрыв пары и просят их подумать еще, восстановить семью. Многие поздравляют с днем рождения маленького Ратмира.

«Поздравляю с днём рождения сыночка. Он у вас просто нереальный получился. Желаю здоровья, яркого и красивого жизненного пути» ,«С днём рождения, малыш! Будь счастлив! И родителей с праздником», «Мне очень интересно. Куда лучше он будет искать, вы же красотка», «Кажется , Вы единственная женщина, которая после родов сразу стала роскошнее в миллион раз»,, написали подписчики Анастасии.

Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой

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