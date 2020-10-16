Анастасия Решетова поделилась домашним прозвищем сына в честь его первого дня рождения
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Анастасия Решетова поделилась домашним прозвищем сына в честь его первого дня рождения и присоединилась к поздравлениям его отца – Тимати.
Как и рэпер, Решетова выложила эффектные совместные фотографии с вечеринок, на которых она появилась а роскошных вечерних платьях, а Ратмир – в очаровательном костюме с бабочкой.
Помимо поздравления в публикации, она выложила сториз, в котором написала ласковое домашнее прозвище Ратмира – Булка.
В комментариях к посту-поздравлению, как и у Тимати, подписчики переживают за разрыв пары и просят их подумать еще, восстановить семью. Многие поздравляют с днем рождения маленького Ратмира.
«Поздравляю с днём рождения сыночка. Он у вас просто нереальный получился. Желаю здоровья, яркого и красивого жизненного пути» ,«С днём рождения, малыш! Будь счастлив! И родителей с праздником», «Мне очень интересно. Куда лучше он будет искать, вы же красотка», «Кажется , Вы единственная женщина, которая после родов сразу стала роскошнее в миллион раз»,, написали подписчики Анастасии.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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