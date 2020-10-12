Анастасия Решетова появилась перед поклонниками в японском образе

Стильный образ обсудили в комментариях. Большинство подписчиков делают комплименты девушке. Кроме того, кое-кто даже призывает Анастасию вызвать фурор и принять участие в шоу «Холостяк», где собирается принять участие бывший возлюбленный Решетовой.

«Развод вам к лицу», «Зачем ей в холостяк, она итак может найти более нормального мужчину», «Вообще не понимаю как от такой можно уйти», «Образ очень крутой», комментируют поклонники.

Напомним, Тимати и Настя Решетова ранее объявили о своем разрыве. Они, однако, заявили, что будут общаться, как друзья ради того, чтобы вместе воспитывать общего ребенка Ратмира.

Многие, однако, не поверили в искренность их разрыва. заявив, что Тимати и Решетова просто решили таким образом привлечь к себе внимание. Ради тех же целей Решетова якобы ранее поругалась с еще одной бывшей Тимати, Аленой Шишковой.