Пугачева и Галкин устроили концерт с подросшими детьми на ужине: «Короли контента»
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева с 7-летней дочерью Лизой и 7-летним сыном Гарри порадовали поклонников забавным видео. Звездная семья устроила концерт на ужине и исполнила небольшую смешную сценку, а затем показала семейный ужин с гречневой кашей. Дети трогательно рассказали о любимых блюдах, пока Алла целовала их в макушки. В ролике можно рассмотреть роскошный интерьер кухни с картинами в позолоченных рамах и огромную люстру. Под видео Максим написал: «Лошадка, гречка, папарацци #короликонтента».
Фолловеры остались в восторге от нового семейного видео и написали в Сети: «Любимый народный блогер», «Как будто в гостях побывала))», «Как же вы мне нравитесь! Ни капли пафоса. Детишки такие замечательные, умные и рассудительные. Семейная идиллия...», «Гарри похож на Максима, а Лиза на Аллу», «Счастья вам, и вашей замечательной семье. А главное всем здоровья», «Ааааа, милотаааа. Самая милая и прекрасная семья», «Здоровья Алле Борисовне», «Прекрасно)) тихий, милый семейный вечер», «Как Гарри становится похож на папу)))».
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами.
К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин опубликовал селфи на фоне осеннего пейзажа. 44-летний ведущий телешоу «Лучше всех!» показал счастливый кадр.
А вам понравилось новое видео семьи Пугачевой и Галкина? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram
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