Пугачева и Галкин устроили концерт с подросшими детьми на ужине: «Короли контента»

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами.

К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин опубликовал селфи на фоне осеннего пейзажа. 44-летний ведущий телешоу «Лучше всех!» показал счастливый кадр.

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