Максим Галкин с 7-летней дочерью порадовали фанатов домашним танго: «Ничего лучше не видели»

Максим Галкин с 7-летней дочерью Лизой порадовали поклонников забавным видео. Отец с дочерью устроили вечерние танцы, показав себя в мастерстве танго. Экспрессия артистов, их задор и смешные движения ногами не оставили равнодушными подписчиков.

Максим и Лиза танцевали в домашней одежде: спортивных брюках и кофтах. Оператором, скорее всего выступила Алла Пугачева. Примадонна часто фиксирует на камеру яркие и смешные моменты из жизни своих любимых.