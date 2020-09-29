Максим Галкин с 7-летней дочерью порадовали фанатов домашним танго: «Ничего лучше не видели»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин с 7-летней дочерью Лизой порадовали поклонников забавным видео. Отец с дочерью устроили вечерние танцы, показав себя в мастерстве танго. Экспрессия артистов, их задор и смешные движения ногами не оставили равнодушными подписчиков.
Максим и Лиза танцевали в домашней одежде: спортивных брюках и кофтах. Оператором, скорее всего выступила Алла Пугачева. Примадонна часто фиксирует на камеру яркие и смешные моменты из жизни своих любимых.
«Это самое милое, что я видела за последнее время», «Так приятно смотреть. На такую семью. Пусть у всех девочек будут такие папы», «Какие же вы с Аллой Борисовной клевые, какие вы молодцы, что родили и воспитываете таких чудесных малышей. Респект вам и уважуха», «Какой вы, Максим, молодчина! Мне всегда нравились и нравятся такие отцы!», «Чисто волк и заяц из "Ну, погоди!"», «Какая прелесть», «Лиза молодец, справляется», — поделились эмоциями подписчики в комментариях.
А вам понравился танец?
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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