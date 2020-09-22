Пугачева сняла забавные утренние игры Галкина с детьми-первоклассниками: «Спиногрызы атакуют!»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Алла Пугачева засняла утренние игры своих двойняшек Лизы и Гарри перед тем, как они отправляются на занятия. А Максим Галкин признался, что скучает, когда дети в школе.
«Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаем каждый день в 8 (хорошо, что школа рядом, а то в 7 бы), собираем, провожаем. Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут. Оператор — Аллуся», — подписал счастливый отец забавное видео.
«Милые детишки», «8 — это просто курорт. В 6 не хотите ли?», «Вот оно и есть счастье», — прокомментировали поклонники звездной семьи.
Гарри и Лиза Галкина пошли в школу, не дождавшись 7-летия (день рождения они в сентябре). За обучение детей в элитной школе родители платят по 1,5 млн рублей в год. На праздничной линейке 1 сентября Алла Пугачева не сдержала слез от радости и гордости за своих двойняшек.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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