Пугачева сняла забавные утренние игры Галкина с детьми-первоклассниками: «Спиногрызы атакуют!»

Алла Пугачева засняла утренние игры своих двойняшек Лизы и Гарри перед тем, как они отправляются на занятия. А Максим Галкин признался, что скучает, когда дети в школе.

«Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаем каждый день в 8 (хорошо, что школа рядом, а то в 7 бы), собираем, провожаем. Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут. Оператор — Аллуся», — подписал счастливый отец забавное видео.