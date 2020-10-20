Максим Галкин похвастался дочкой Лизой, которая занимается музыкой: «Мимика как у мамы Аллы»

У Лизы и Гарри уже успели появиться свои поклонники, которые с большим интересом следят за жизнью своих любимцев. Видео урока музыки Лизы тоже вызвало большой переполох.

«Какие чудесные талантливые у вас дети! Ну чудо же», «Какая умница!! Максим, очень приятно смотреть видео с вашими детьми. Такие они творческие, любознательные», «», «У вас замечательные дети, а Вы необыкновенный Папа!!!», «Какая она взрослая стала. Такая умница, и красавица!», «Чувство ритма очень хорошее!!! Молодец!!!», «Мимика как у мамы Аллы», «Ваша правда Максим. Жизнь скоротечна. Дети растут со скоростью света)))) не успеваешь за ними, а уж разговоры как у взрослых... Эх милые наши создания, подольше оставайтесь, детьми-это самое прекрасное время.» , – пишут поклонники.