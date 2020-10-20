Максим Галкин похвастался дочкой Лизой, которая занимается музыкой: «Мимика как у мамы Аллы»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой живут насыщенной жизнью – занимаются музыкой, танцами и спортом. Любящий папа с удовольствием снимает их занятия на видео и показывает своим поклонникам в Instagram. Очень часто он и сам принимает участие в их забавах – разговаривает с Лизой по-французски, танцует с ней танго, и плавает с обоими детьми в бассейне.
«Как же быстро взрослеют!», — подписал видео Максим.
У Лизы и Гарри уже успели появиться свои поклонники, которые с большим интересом следят за жизнью своих любимцев. Видео урока музыки Лизы тоже вызвало большой переполох.
«Какие чудесные талантливые у вас дети! Ну чудо же», «Какая умница!! Максим, очень приятно смотреть видео с вашими детьми. Такие они творческие, любознательные», «», «У вас замечательные дети, а Вы необыкновенный Папа!!!», «Какая она взрослая стала. Такая умница, и красавица!», «Чувство ритма очень хорошее!!! Молодец!!!», «Мимика как у мамы Аллы», «Ваша правда Максим. Жизнь скоротечна. Дети растут со скоростью света)))) не успеваешь за ними, а уж разговоры как у взрослых... Эх милые наши создания, подольше оставайтесь, детьми-это самое прекрасное время.» , – пишут поклонники.
Ранее в Сети появились слухи о том, что многолетний брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой дал трещину. Однако Примадонна в своем Instagram опровергла эту информацию, посвятив супругу песню и отметив, что в их паре все хорошо.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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