Красивые и счастливые: Максим Галкин показал фото с Аллой Пугачевой 18-летней давности

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году, через шесть лет после того, как стали жить вместе. В одном из интервью телеведущий признался, что его роман с Примадонной начался в 2001 году, когда Алла Пугачева еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Народная артистка тоже как-то обмолвилась, что «наставила рога Филиппу».

Специально для жены Максим Галкин построил семейный замок в деревне Грязь в ближайшем Подмосковье. Здесь супруги живут со своими 7-летними двойняшками Лизой и Гарри. В этом году дети пошли в первый класс и родители провожали их на праздничную линейку. Алла Пугачева от волнения не смогла сдержать слез, а молодой муж нежно обнимал и успокаивал ее.

Замок окружает огромный сад, многие деревья в котором имеют вековую историю. Алла Пугачева рассаживает в теплице овощи, которыми потом кормит мужа, а дети иногда помогают ей ухаживать за садом.

Будни своей семьи Максим Галкин показывает подписчикам в Instagram. Каждая публикация телеведущего вызывает волну эмоций у его поклонников, которые не перестают повторять, что Пугачевой и Галкина воспитанные, образованные и развитые дети.