Максим Галкин опубликовал селфи на фоне осеннего пейзажа
Артист пожелал подписчикам солнечного настроения в такую пасмурную погоду. Фанаты позитивно отреагировали на фотографию. В комментариях можно найти огромное количество комплиментов: «Как всегда прекрасен», «Красавец, лучший мужчина!», «Какой же вы милый», «У вас очень добрая улыбка», «И вам всего самого доброго, вы потрясающе выглядите», - написали фолловеры.
Некоторые подписчицы отметили, что Максим выглядит сильно моложе своих лет: «Как мальчишка», «Такой юный», «Очень помолодел».
Шоумен внимательно следит за собой: занимается спортом, поддерживает здоровый образ жизни и посещает косметолога. С таким молодым супругом похорошела и Примадонна. Фоловверы регулярно восхищаются звездной четой.
Пользователи в Сети заметили, что Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. Ее стиль стал более сдержанный, а фигура преобразилась. «Алуся-то молодушка», «Прям на 25 лет, Алла, выглядите», «Ой, как вам хорошо в новом образе, очень свежит и молодит! Я даже не узнала вас сначала», - отмечают подписчики.
Максим и Алла живут вместе уже 15 лет. Пара официально оформила свой союз девять лет назад. Для Галкина этот брак стал первым, а для Примадонны — пятым. От первого мужа у нее есть дочь Кристина Орбакайте, которая уже трижды сделала звезду бабушкой. Также супруги воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которые в этом году пошли в первый класс.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
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