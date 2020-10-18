Максим Галкин опубликовал селфи на фоне осеннего пейзажа

Шоумен внимательно следит за собой: занимается спортом, поддерживает здоровый образ жизни и посещает косметолога. С таким молодым супругом похорошела и Примадонна. Фоловверы регулярно восхищаются звездной четой.

Пользователи в Сети заметили, что Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. Ее стиль стал более сдержанный, а фигура преобразилась. «Алуся-то молодушка», «Прям на 25 лет, Алла, выглядите», «Ой, как вам хорошо в новом образе, очень свежит и молодит! Я даже не узнала вас сначала», - отмечают подписчики.

Максим и Алла живут вместе уже 15 лет. Пара официально оформила свой союз девять лет назад. Для Галкина этот брак стал первым, а для Примадонны — пятым. От первого мужа у нее есть дочь Кристина Орбакайте, которая уже трижды сделала звезду бабушкой. Также супруги воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которые в этом году пошли в первый класс.