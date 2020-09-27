7-летняя дочь Галкина и Пугачевой свободно болтает на французском: «Умничка!»
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин нередко делится подробностями семейной жизни и публикует трогательные фото и видео на своей странице в Instagram. В одном из последних видео Максим Галкин похвастался интеллектуальными способностями своей 7-летней дочери Лизы. В новом ролике Лиза свободно болтает со звездным папой на французском языке. Весь процесс занятий Максим опубликовал в Сети, показав и небольшой фрагмент роскошной спальни девочки. У Лизы нежная комната во французском стиле с огромной белоснежной кроватью.
Под семейным видео фолловеры оставили восторженные комментарии о таланте и трудолюбии девочки: Какая «Прелесть!!!!! Вы большие молодцы!!!!! Обожаю Родителей, которые дают образованность своим деткам, и Вы Максим Оооочень умный мужчина!!!!», «Умница», «Да какая прелесть!!! Особенно довольное лицо Максима в конце!!!», «Видно, что папа очень любит дочку, и дочка очень любит папу», «Ну умница же!!», «Девочка очень правильное воспитание получает», «Максим, вы молодец. Очень хороший папа, находите время на общение с детьми», «Максим, мое восхищение!», «Молочинки все) и папа и доченька», «Вызывает уважение и восхищение !! Молодец».
Напомним, в 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Пугачева сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.
Недавно мы писали, как Татьяна Навка сопроводила красавицу-дочь на детский бал. 45-летняя фигуристка опубликовала в Сети новое видео из поездки на вечернее мероприятие.
Фото и видео: @maxgalkinru / Instagram
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