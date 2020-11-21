«Я и кастрюля моя»: Наталья Подольская с красоткой-сестрой впечатлили своим сходством
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Дважды мама Наталья Подольская не перестает удивлять стильными образами и своей стройной фигурой. На этот раз певица поделилась снимком с сестрой-двойняшкой Юлианой, вместе с которой она отправилась на мероприятие в модных аутфитах. Для вечера Наталья выбрала юбку-карандаш с необычным принтом и яркую рубашку. К образу она добавила сет-сумку Prada, ботфорты на высоком каблуке, часы и крупные серьги. Сестра Натальи появилась в юбке из коричневой кожи, широких сапогах и свитере, к которому подобрала крупную золотую цепь.
Фолловеры остались в восторге от совместной фотографии сестер и написали в Сети: «Девочки, вы красотки», «Спойте хоть что нибудь вместе!», «Так похожи», «Хорошенькие такие», «Красотки такие!!!», «Нежные, эстетичные, женственные», «Очаровашки», «Двойник», «Супер сестрички», «Сестренки вы просто красотки», «Красотки», «Похожи», «Очаровательные кастрюльки».
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают старшего сына Артемия. Также у Преснякова есть сын от первого брака — Никита. Наталье Подольской интересное положение определенно было к лицу: поклонники не переставали восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка в ожидании второго сына от супруга Владимира Преснякова нередко делилась «беременными» образами в Сети. Несмотря на последние сроки Наталья Подольская активно вела светскую жизнь и делилась новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывала о радостях и сложностях во время беременности.
К слову, недавно мы писали, как дважды мама Наталья Подольская похвасталась идеальной фигурой: «Шикарная!».
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Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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