Юлиана Караулова откровенно рассказала о пережитом буллинге

Участница шоу «Фабрика звезд – 5» рассказала, что пережила унижения со стороны одноклассников. В школе артистка была изгоем. Она подверглась серьезному стрессу, ее жестоко травили и оскорбляли.

«Это коснулось меня, когда мне было 11 лет. Я вернулась в Москву из Болгарии и оказалась в новой школе. Я училась в Болгарии немного по другой программе и не сразу смогла «въехать» в учебный процесс (до этого я была круглой отличницей), не разбиралась вообще в современной на тот момент русской музыке, не знала ни одного матерного слова и совершенно была не в теме интересов моих новых одноклассников. В свои 11 я была светлым ребенком, который честно учился, даже не умея списывать, и искренне любил весь мир. Я сильно отличалась на тот момент от остальных, и это стало предметом осуждения, издевательств и насмешек со стороны некоторых ребят», — поделилась воспоминаниями звезда.