Ослепительная красотка Лера Кудрявцева облачилась в платье цвета звездной ночи

Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет. Вместе с карьерой Лера успевает заниматься и воспитанием своей маленькой дочки, которой уже два годика — она родилась в 2018 году. Всего за полгода до рождения малышки Кудрявцева стала бабушкой, у ее сына Жана и его супруги Анастасии родился мальчик.

К слову, недавно мы писали, как Лера Кудрявцева показала малютку-дочку в ретроплатье цвета неба: «Мальвина!». 49-летняя телеведущая опубликовала новое видео с 2-летней дочерью Марией.

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