Ослепительная красотка Лера Кудрявцева облачилась в платье цвета звездной ночи
Фото: @leratv / Instagram
На своей странице в Instagram Лера Кудрявцева показала редкие кадры закулисья известно музыкальной премии; Вместе с Сергеем Лазаревым звезда стала ведущей мероприятия и одной из первых прибыла на съемочную площадку. В гримерной Лера сняла несколько видео в ослепительном образе — платье цвета звездной ночи. Ведущей сделали идеальную укладку на асимметричное каре и яркий вечерний макияж с фиолетовыми тенями и ярко-розовой помадой. Лера рассмешила поклонников селфи в спортивных костюмах, которые она сделала в зеркале вместе с Сергеем. В кадре Лера иронично сказала: «Коронавирус. Денег не хватило, теперь выступаем так!».
Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет. Вместе с карьерой Лера успевает заниматься и воспитанием своей маленькой дочки, которой уже два годика — она родилась в 2018 году. Всего за полгода до рождения малышки Кудрявцева стала бабушкой, у ее сына Жана и его супруги Анастасии родился мальчик.
К слову, недавно мы писали, как Лера Кудрявцева показала малютку-дочку в ретроплатье цвета неба: «Мальвина!». 49-летняя телеведущая опубликовала новое видео с 2-летней дочерью Марией.
А вам понравился образ Леры Кудрявцевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @leratv / Instagram
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