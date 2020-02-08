Лера Кудрявцева иронично рассказала о знакомстве с мужем

Кроме того, блондинка призналась, что смогла бы усыновить ребенка, поскольку считает, что ее «любви хватит на всех». А секрет ее красоты в умелых руках персонального визажиста. На вопрос «как удаётся с бешеным графиком оставаться спокойной и оч красивой?» Лера ответила, что она «Нервная, но внутри себя, и это плохо».

Напомним, первым мужем Леры Кудрявцевой был барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк, от которого она в 1990 году родила сына Жана. В 2004 году Лера вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова. В браке с Игорем Макаровым Лера родила дочь Машу, которой в этом году исполнится два года.