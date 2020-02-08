Лера Кудрявцева иронично рассказала о знакомстве с мужем
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева поддерживает связь со своими Instagram-фолловерами и иногда устраивает «вопрос-ответ» в блоге. Многих интересует, как 48-летняя телеведущая познакомилась со своим 32-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. «Он захотел переспать со старушкой, я с молодым. И чот затянуло», — ответила Лера.
Фото: Instagram
Кроме того, блондинка призналась, что смогла бы усыновить ребенка, поскольку считает, что ее «любви хватит на всех». А секрет ее красоты в умелых руках персонального визажиста. На вопрос «как удаётся с бешеным графиком оставаться спокойной и оч красивой?» Лера ответила, что она «Нервная, но внутри себя, и это плохо».
Напомним, первым мужем Леры Кудрявцевой был барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк, от которого она в 1990 году родила сына Жана. В 2004 году Лера вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова. В браке с Игорем Макаровым Лера родила дочь Машу, которой в этом году исполнится два года.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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