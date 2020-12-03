Копия Леры Кудрявцевой: как выглядит молодая и красивая мама хоккеиста Игоря Макарова

Молодой супруг Леры Кудрявцевой раньше не показывал фото своей мамы, но недавно он отметил ее в одной из своих публикаций в Instagram. Увидев Наталью, подписчики хоккеиста пришли к выводу — она копия своей невестки Леры Кудрявцевой.

«Сынок мой любимый, он мой друг и товарищ», — написала Наталия на странице сына.

«Слегка шокирована, благодаря комментам все-таки моим мозгом была принята информация, что это мама», «Они с Лерой на одно лицо», «Игорь, наверное, специально выбирал жену, похожую на маму», «Какая мама молодая и красивая», «Я подумала, что брат с сестрой», «Не зря говорят, что мужчина выбирает себе жену, похожую на маму», — выразили мнение подписчики Игоря Макарова.

Судя по фотографиям на странице Наталии, у нее с невесткой Лерой Кудрявцевой, которая является почти ее ровесницей, сложились дружеские отношения. Они ходят вместе болеть на матчи с участием Игоря, и Наталья много времени проводит с внучкой Машей.