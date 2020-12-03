Копия Леры Кудрявцевой: как выглядит молодая и красивая мама хоккеиста Игоря Макарова
Фото: www.instagram.com/nataly._87/
Молодой супруг Леры Кудрявцевой раньше не показывал фото своей мамы, но недавно он отметил ее в одной из своих публикаций в Instagram. Увидев Наталью, подписчики хоккеиста пришли к выводу — она копия своей невестки Леры Кудрявцевой.
«Сынок мой любимый, он мой друг и товарищ», — написала Наталия на странице сына.
«Слегка шокирована, благодаря комментам все-таки моим мозгом была принята информация, что это мама», «Они с Лерой на одно лицо», «Игорь, наверное, специально выбирал жену, похожую на маму», «Какая мама молодая и красивая», «Я подумала, что брат с сестрой», «Не зря говорят, что мужчина выбирает себе жену, похожую на маму», — выразили мнение подписчики Игоря Макарова.
Судя по фотографиям на странице Наталии, у нее с невесткой Лерой Кудрявцевой, которая является почти ее ровесницей, сложились дружеские отношения. Они ходят вместе болеть на матчи с участием Игоря, и Наталья много времени проводит с внучкой Машей.
Наталия ведет активный и спортивный образ жизни, много времени уделяет внешнему виду — фигуре и лицу. На многих снимках с ней позирует молодой избранник.
Раньше Лера Кудрявцева тоже предпочитала не рассказывать про семью: взрослого сына, невестку, внука Леву. Но недавно она призналась, что не хочет больше их скрывать. «Я баба Лера», — написала она в Instagram рядом с фотографией, где позировала с внуком.
Кудрявцева рассказывала, что ей часто задают вопросы про разницу в возрасте с мужем, но она уже привыкла к ним и реагирует с юмором.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!