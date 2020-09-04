Светящаяся от счастья Лера Кудрявцева смутила фанатов селфи с бывшим: «Главное, муж одобрил»
Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева по-прежнему считают идеальной парой.
Долгое время назад телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев были парой. Кто-то верил в их союз, кто-то считал, что все это только по рассчету, однако счастливое селфи, которое бывшие влюбленные сделали в Крыму, доказывает: между ними до сих пор сохранились теплые отношения.
«Как говорится "рада встрече", но а если не официально "Лазаревич, ты красавчик!" #ТАВРИДА», - написала Кудрявцева.
«Лерчик! Всегда рад нашим встречам», - написал на своей странице Сергей.
«Красавцы», - отреагировал нынешний муж телеведущей, хоккеист Игорь Макаров.
«Внатуре красавцы», «Главное, муж одобрил», - оживились фанаты звезды.
Фото и видео: Instagram/@leratv
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