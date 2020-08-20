Королевы пляжа: Лера Кудрявцева показала, как отдыхает с модницей-дочкой у воды

Как и ее мама, Маша растет насоящей модницей и с удовольствием меняет аксессуары. На первых двух снимках она запечатлена в панамке. На остальных - в повязке с цветочками. В качестве финального штриха девочка позаимствовала у мамы солнцезащитные очки.

Судя по локации, мама и дочь отдыхают в одном из престижных отелей Турции в городе Белек, ночь в котором в высокий сезон стоит около 25 тысяч рублей.