Королевы пляжа: Лера Кудрявцева показала, как отдыхает с модницей-дочкой у воды
Маленькая дочь Леры Кудрявцевой знает толк в аксессуарах.
Лето почти подошло к концу - и телеведущая Лера Кудрявцева решила провести его последние дни с пользой и удовольствием. Вместе с маленькой дочкой Машей она отправилась отдохнуть у воды и устроила на память яркую фотосессию.
Как и ее мама, Маша растет насоящей модницей и с удовольствием меняет аксессуары. На первых двух снимках она запечатлена в панамке. На остальных - в повязке с цветочками. В качестве финального штриха девочка позаимствовала у мамы солнцезащитные очки.
Судя по локации, мама и дочь отдыхают в одном из престижных отелей Турции в городе Белек, ночь в котором в высокий сезон стоит около 25 тысяч рублей.
Фото и видео: Instagram/@leratv
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