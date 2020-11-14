Лера Кудрявцева показала малютку-дочку в ретроплатье цвета неба: «Мальвина!»

Как и ее мама, Маша растет настоящей модницей и с трепетом относится к своему внешнему виду. На новых видео, которые Лера Кудрявцева опубликовала несколько видео, на которых показала домашние танцы подросшей малютк-дочки. На видео красотка Маша прыгает на диване в роскошном загородном доме и бегает по комнатам. Девочка примерила платье цвета неба с пышными оборками и белоснежными воротником и манжетами. Сама Маша сравнила себя с «Мальвиной» и предложила звездной маме стать ее Пьеро. Умилительное видео Лера разместила в Stories на своей странице в Instagram.