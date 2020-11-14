Лера Кудрявцева показала малютку-дочку в ретроплатье цвета неба: «Мальвина!»
Фото: @leratv / Instagram
Как и ее мама, Маша растет настоящей модницей и с трепетом относится к своему внешнему виду. На новых видео, которые Лера Кудрявцева опубликовала несколько видео, на которых показала домашние танцы подросшей малютк-дочки. На видео красотка Маша прыгает на диване в роскошном загородном доме и бегает по комнатам. Девочка примерила платье цвета неба с пышными оборками и белоснежными воротником и манжетами. Сама Маша сравнила себя с «Мальвиной» и предложила звездной маме стать ее Пьеро. Умилительное видео Лера разместила в Stories на своей странице в Instagram.
Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.
Фото: @leratv / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Лера Кудрявцева умилила зажигательными танцами 2-летней красавицы-дочки. 49-летняя телеведущая опубликовала новое видео с 2-летней дочерью Марией.
А вам понравился образ Маши? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @leratv / Instagram
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