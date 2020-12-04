«Моя мандаринка»: Лера Кудрявцева умилила поклонников видео с дочкой
Фото: www.instagram.com/leratv/?hl=ru
Лера Кудрявцева недавно снова стала мамой — в 2018 году она родила дочь Машеньку в своем втором браке. Роды стали тяжелым испытанием для Кудрявцевой, и дочку она долго скрывала, однако затем все чаще стала хвастаться малышкой и ее достижениями в социальных сетях.
Сегодня Лера показала видео трапезы Машеньки — она решила перекусить мандаринами.
«Моя "мандаринка" любимая », — нежно подписала видео Лера.
Забавные кадры умилили подписчиков Кудрявцевой — они восторгаются девочкой:
«Сладость маленькая», «Ну что за сладкая девочка Машенька», «Взгляд-отпад! Ох, держитесь, мужики», «Прелесть она, конечно! Просто прелесть. Радость от каждого фото и улыбка. Спасибо, что делитесь этой радостью с другими», «Умненькая какая, не по годам», «Такая умничка, я любуюсь! Маленькая, а разговаривает, как взрослая», «Классная болтушка», «Ну такая прелесть, рассудительная Машенька! Милота зашкаливает», «А глазки просто сказка, ах, мальчики, берегитесь».
Маша — уже второй ребенок Кудрявцевой. У нее также есть взрослый сын Жан, который родился в 1990 году.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой
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