Летние и счастливые: Максим Галкин очаровал фанатов фотографией с подросшими детьми

«Фото нереальное», «Лето ах лето. Красота», «Вы такие классные», «Какие счастливые дети с вами», «Чудесные», «Самый счастливый Папа!!!», «Какая радость дети это счастье», «Красавцы», — обсуждают в комментариях.

Ранее в день защиты детей Максим Галкин и Алла Пугачева похвастались чувством юмора своих наследников. Также гордый отец показывал, как мастерски Лиза владеет иностранными языками, а сын занимается восточными единоборствами.