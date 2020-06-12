Летние и счастливые: Максим Галкин очаровал фанатов фотографией с подросшими детьми
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Фото: Instagram Максима Галкина
Лиза и Гарри Галкины радуются хорошей погоде.
Совсем недавно дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивила Сеть «летним» нарядом — девочка гуляла в пуховике и уггах. Теперь все встало на свои места:
«Фото нереальное», «Лето ах лето. Красота», «Вы такие классные», «Какие счастливые дети с вами», «Чудесные», «Самый счастливый Папа!!!», «Какая радость дети это счастье», «Красавцы», — обсуждают в комментариях.
Ранее в день защиты детей Максим Галкин и Алла Пугачева похвастались чувством юмора своих наследников. Также гордый отец показывал, как мастерски Лиза владеет иностранными языками, а сын занимается восточными единоборствами.
Фото и видео: Instagram
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