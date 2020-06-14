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«За это можно все отдать!» Алла Пугачева показала, как они с дочерью любуются цветами в саду

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Алла Пугачева С дочерью Елизаветой

Фото: Instagram/ @alla_orfey

Малышка искренне радуется ромашкам и удивляется, как быстро вырос дельфиниум.

Поклонники заждались, когда же Алла Борисовна наконец-то порадует их новыми фото и видео с участием маленькой Елизаветы. И вот в тёплый солнечный день Примадонна решила показать подписчикам, как она проводит время с дочкой в саду.

Девочка в восторге от полевых цветов. «Мам, смотри, он выше меня! Даже выше меня! Какая-то семейка, как-будто!» - восклицает малышка, подбегая к уже распустившемуся дельфиниуму.

«За это можно все отдать!» - прокомментировала реакцию Елизаветы Алла Борисовна.

Елизавета и Гарри Галкины - дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Двойняшки родились у пары в 2013 году. Детей выносила суррогатная мать. Примадонна и шоумен поженились в 2011 году. Для певицы это уже пятый брак. Также Алла Борисовна является матерью певицы Кристины Орбакайте.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram/@alla_orfey

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