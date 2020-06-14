«За это можно все отдать!» Алла Пугачева показала, как они с дочерью любуются цветами в саду

Девочка в восторге от полевых цветов. «Мам, смотри, он выше меня! Даже выше меня! Какая-то семейка, как-будто!» - восклицает малышка, подбегая к уже распустившемуся дельфиниуму.

«За это можно все отдать!» - прокомментировала реакцию Елизаветы Алла Борисовна.